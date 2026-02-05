  • İSTANBUL
Türkiye'nin başarısını kabul eden Yunanistan'dan açıklama: ABD bir tercih yapmalı

Türkiye'nin başarısını kabul eden Yunanistan'dan açıklama: ABD bir tercih yapmalı

Ankara'nın dış politikadaki başarılarını kabul eden Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, ABD'den tercih yapmasını istedi. ABD'nin Türkiye ve İsrail arasında tercih yapmasını isteyen Dendias, "Amerikalılardan geleceğin resmini yapmalarını isteyelim; kendi çıkarlarına göre 10 yıl sonra, 20 yıl sonra nasıl bir Doğu Akdeniz ve Orta Doğu isterler. Sonra Ankara'ya gidip aynı soruyu, 10-20 yıl sonra nasıl bir bölge görmek istediğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorsunlar. Bu resimler ne kadar benzer olabilir? Bence benzer değil tamamen farklı olurlar. O halde ABD'ye cevabım şudur: Ne istiyorsunuz? İsrail bakışı mı Türk bakışı mı çıkarlarınıza uygun? Kendi çıkarlarınıza uygun davranın." şeklinde konuştu.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Ankara'nın bölgedeki dış politikasını son derece başarılı bulduğunu vurgulayarak ABD'den Türkiye ve İsrail arasında tercihini yapmasını istedi.

ABD'nin Washington kentinde düzenlenen "Delphi Ekonomi Forumu'na katılan Dendias, bir panelde konuşma yaparak soruları yanıtladı.

Panelde moderatörün, Türkiye'nin Suriye, Lübnan, Gazze ve Afrika Boynuzu gibi bölgelerde ciddi başarılar kazandığı, ABD ve İran arasındaki muhtemel bir savaştan Türkiye'nin kazançlı çıkacağı, bunun İsrail ve Yunanistan'ın aleyhine olacağı şeklinde yorumlarda bulunması üzerine Dendias, "Türkiye'nin son yıllarda son derece başarılı olduğu konusunda seninle tamamen hemfikirim. Türklerin bazı başarılarını saydınız. Libya'yı da bunlara eklemek istiyorum." dedi.

 

Dendias, Türkiye'nin Libya'nın batısında askeri varlık gösterdiğini ve ülkenin doğusundaki yönetimle yeni bir anlayış geliştirdiğini ifade etti.

Türkiye'nin başta Sahra Altı Afrika olmak üzere, Afrika'da da mevcudiyet gösterdiğine işaret eden Dendias, "Dışişleri Bakanı iken Afrika'yı geziyordum. Her yerde net bir Türk varlığı mevcuttu. İki kez de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rastladım. Dolayısıyla Türkiye son derece başarılı oldu. Güney Kafkasya'da da aynı şekilde başarılı oldu." diye konuştu.

ABD'nin Türkiye ve İsrail arasında tercih yapmasını isteyen Dendias, "Amerikalılardan geleceğin resmini yapmalarını isteyelim; kendi çıkarlarına göre 10 yıl sonra, 20 yıl sonra nasıl bir Doğu Akdeniz ve Orta Doğu isterler. Sonra Ankara'ya gidip aynı soruyu, 10-20 yıl sonra nasıl bir bölge görmek istediğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorsunlar. Bu resimler ne kadar benzer olabilir? Bence benzer değil tamamen farklı olurlar. O halde ABD'ye cevabım şudur: Ne istiyorsunuz? İsrail bakışı mı Türk bakışı mı çıkarlarınıza uygun? Kendi çıkarlarınıza uygun davranın." şeklinde konuştu.

 

Dendias, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dostluğuna değinirken de Trump'ın Erdoğan'ı "Batı'nın değerleri, bakışı ve çıkarlarına" davet etmesi, tersinin olmaması gerektiğini savundu.

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hemen her konuşmasında değindiği eleştiri ve suçlamalarını da sürdüren Dendias, "mavi vatan" idealinden vazgeçilmesi gerektiğini öne sürdü.

