  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sedat Peker'den yardım istediği konu tepki çekti Türkiye destekli Sudan ordusu İsrail-BAE’nin tozunu attırıyor! Deprem bölgesinde 3 yılda yapılanlar kalem kalem kitap oldu: 455 bin konut, 220 milyar nakdi destek! MKE’den Mısır’a 350 milyon dolarlık dev imza! TOLGA hava savunma sistemi artık Nil kıyılarını koruyacak Deneme uçuşunu başarıyla tamamladı bu yılın ilk çeyreği envantere girecek. KIZILELMA gün sayıyor Katil İsrail’in saldırıları sürüyor! 27 Müslüman daha şehit oldu Yunanistan CHP'ye özendi! Bir ülkede daha Epstein benzeri skandal: Rezalet içinde rezalet Denizde sürüklenirken vatandaşlar fark etti! İstanbul'da alarm veren görüntü Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklamalar
Gündem Sen misin Cumhurbaşkanına teşekkür eden! CHP Saran'ı anında sildi
Gündem

Sen misin Cumhurbaşkanına teşekkür eden! CHP Saran'ı anında sildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sen misin Cumhurbaşkanına teşekkür eden! CHP Saran'ı anında sildi

Sadettin Saran'ın uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının hemen ardından CHP İstanbul Gençlik Kolları'nın X hesabından Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a destek paylaşımı yapılmıştı. Saran, Kante transferi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür edince CHP apar topar Saran’a destek paylaşımını kaldırdı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın uyuşturucu testinin pozitif çıkması nedeniyle gözaltına alınması üzerine; CHP İstanbul Gençlik Kolları'nın X hesabından destek paylaşımı yapılmıştı.

Yapılan paylaşımda, "Bu girdaba yenilmeyeceğiz. Fenerbahçe camiasının ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran'ın yanındayız" ifadeleri kullanıldı.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ, PAYLAŞIM SİLİNDİ

Fenerbahçe ve Al-İttihad arasında N'Golo Kante transferinin çıkmaza girmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Prens Selman ile yaptığı görüşmede konuyu gündeme getirmişti. Transferin gerçekleşmesinin ardından Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a transfer sürecine verdiği destek nedeniyle bir teşekkür mesajı yayımladı.

Bunun üzerine CHP İstanbul Gençlik Kolları'na ait X hesabından yapılan Saran paylaşımı silindi.

"CHP’nin Epstein’den farkı ne?"
“CHP’nin Epstein’den farkı ne?”

Gündem

“CHP’nin Epstein’den farkı ne?”

Deprem turisti Özgür Özel'e şok! Dakikalarca yuhalandı: Bugüne kadar neredeydin?
Deprem turisti Özgür Özel'e şok! Dakikalarca yuhalandı: Bugüne kadar neredeydin?

Gündem

Deprem turisti Özgür Özel'e şok! Dakikalarca yuhalandı: Bugüne kadar neredeydin?

Yunanistan CHP'ye özendi!
Yunanistan CHP'ye özendi!

Dünya

Yunanistan CHP'ye özendi!

DEM vekiller bilmiyor ki nereden mağduriyet uydursun: Sırf insanlar Kürt diye trafik cezası yazılıyormuş!
DEM vekiller bilmiyor ki nereden mağduriyet uydursun: Sırf insanlar Kürt diye trafik cezası yazılıyormuş!

Gündem

DEM vekiller bilmiyor ki nereden mağduriyet uydursun: Sırf insanlar Kürt diye trafik cezası yazılıyormuş!

Bahçeli'ye 'Sen kuru temizlemeci misin' demişti! Bakırhan esip gürlediği kürsüden iner inmez özür dilemiş
Bahçeli'ye 'Sen kuru temizlemeci misin' demişti! Bakırhan esip gürlediği kürsüden iner inmez özür dilemiş

Gündem

Bahçeli'ye 'Sen kuru temizlemeci misin' demişti! Bakırhan esip gürlediği kürsüden iner inmez özür dilemiş

Murat Kurum’dan Özgür Özel’e tepki: 3 yıldır gözükmeyenler biz evleri teslim edince apar topar ortaya çıktı
Murat Kurum’dan Özgür Özel’e tepki: 3 yıldır gözükmeyenler biz evleri teslim edince apar topar ortaya çıktı

Gündem

Murat Kurum’dan Özgür Özel’e tepki: 3 yıldır gözükmeyenler biz evleri teslim edince apar topar ortaya çıktı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23