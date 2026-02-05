Sen misin Cumhurbaşkanına teşekkür eden! CHP Saran'ı anında sildi
Sadettin Saran'ın uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının hemen ardından CHP İstanbul Gençlik Kolları'nın X hesabından Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a destek paylaşımı yapılmıştı. Saran, Kante transferi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür edince CHP apar topar Saran’a destek paylaşımını kaldırdı.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın uyuşturucu testinin pozitif çıkması nedeniyle gözaltına alınması üzerine; CHP İstanbul Gençlik Kolları'nın X hesabından destek paylaşımı yapılmıştı.
Yapılan paylaşımda, "Bu girdaba yenilmeyeceğiz. Fenerbahçe camiasının ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran'ın yanındayız" ifadeleri kullanıldı.
ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ, PAYLAŞIM SİLİNDİ
Fenerbahçe ve Al-İttihad arasında N'Golo Kante transferinin çıkmaza girmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Prens Selman ile yaptığı görüşmede konuyu gündeme getirmişti. Transferin gerçekleşmesinin ardından Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a transfer sürecine verdiği destek nedeniyle bir teşekkür mesajı yayımladı.
Bunun üzerine CHP İstanbul Gençlik Kolları'na ait X hesabından yapılan Saran paylaşımı silindi.
Gündem
DEM vekiller bilmiyor ki nereden mağduriyet uydursun: Sırf insanlar Kürt diye trafik cezası yazılıyormuş!
Gündem
Bahçeli'ye 'Sen kuru temizlemeci misin' demişti! Bakırhan esip gürlediği kürsüden iner inmez özür dilemiş