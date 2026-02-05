  • İSTANBUL
Yerel Van'da çığ düştü!
Van'da çığ düştü!

Van'da çığ düştü!

Van'ın Bahçesaray ilçe sınırları içinde kalan Dikmetaş mezrası yoluna çığ düştü. Olayda can kaybı yaşanmadı. Yol kısa süreliğine ulaşıma kapandı.

1 Ocak 2026 tarihinden bu yana belli aralıklarla Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altı alan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, yüzlerce yerleşim yerinin de yolu ulaşıma kapandı.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, belediyesi karla mücadele ekipleri yolların açılması için yoğun bir mesai harcıyor. Kar yağışından dolayı etkilenen yerleşim yerleri arasında ise yaklaşık 1.5 aydır yolu kapalı bulunan Bahçesaray ilçesi. Yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesinden dolayı kapalı bulunan yol, Bahçesaraylı vatandaşlar Van'a Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinde gidip geliyor.

Yoğun kar yağışının yaşandığı Bahçesaray ilçesi Altındere Mahallesi'ne bağlı Dikmetaş mezrası yoluna bu gün öğleden sonra çığ düştü.

Olayda can kaybı yaşanmazken ulaşıma kapanana yolun açılması için belediye ekipleri çalışma başlattı.

