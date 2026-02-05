Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kahraman şehit Talat Okur'un ailesine taziye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de şehit olan Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Talat Okur'un ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Talat Okur'un ailesine başsağlığı mesajı göndererek taziyelerini iletti.
Milli Savunma Bakanlığı şu açıklamayı yapmıştı:
"Kahraman silah arkadaşımız, rahatsızlanması nedeniyle hastaneye kaldınımış; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtanlamayarak 3 Şubat 2026 tarihinde şehit olmuştur.
Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensuplan adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."