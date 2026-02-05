  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sedat Peker'den yardım istediği konu tepki çekti Türkiye destekli Sudan ordusu İsrail-BAE’nin tozunu attırıyor! Deprem bölgesinde 3 yılda yapılanlar kalem kalem kitap oldu: 455 bin konut, 220 milyar nakdi destek! MKE’den Mısır’a 350 milyon dolarlık dev imza! TOLGA hava savunma sistemi artık Nil kıyılarını koruyacak Deneme uçuşunu başarıyla tamamladı bu yılın ilk çeyreği envantere girecek. KIZILELMA gün sayıyor Katil İsrail’in saldırıları sürüyor! 27 Müslüman daha şehit oldu Yunanistan CHP'ye özendi! Bir ülkede daha Epstein benzeri skandal: Rezalet içinde rezalet Denizde sürüklenirken vatandaşlar fark etti! İstanbul'da alarm veren görüntü Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklamalar
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kahraman şehit Talat Okur'un ailesine taziye
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kahraman şehit Talat Okur'un ailesine taziye

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kahraman şehit Talat Okur'un ailesine taziye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de şehit olan Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Talat Okur'un ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Talat Okur'un ailesine başsağlığı mesajı göndererek taziyelerini iletti.

 

Milli Savunma Bakanlığı şu açıklamayı yapmıştı:

"Kahraman silah arkadaşımız, rahatsızlanması nedeniyle hastaneye kaldınımış; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtanlamayarak 3 Şubat 2026 tarihinde şehit olmuştur.

Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensuplan adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklamalar

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklamalar

Başkan Erdoğan, Meclis Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti
Başkan Erdoğan, Meclis Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti

Gündem

Başkan Erdoğan, Meclis Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti

"Siz çocuk öldürmeyi iyi bilirsiniz" Erdoğan böyle seslenmişti
“Siz çocuk öldürmeyi iyi bilirsiniz” Erdoğan böyle seslenmişti

Gündem

“Siz çocuk öldürmeyi iyi bilirsiniz” Erdoğan böyle seslenmişti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran Türkiye’den vazgeçmişti! ABD rest çekti
Gündem

İran Türkiye’den vazgeçmişti! ABD rest çekti

ABD ile İran arasında Cuma günü Türkiye’de yapılması planlanan kritik görüşme, Tahran yönetiminin son dakika ayak diremeleri ve format değiş..
İzmir Körfezi'ndeki koku sorununa dert yananlar için şifa niyetine bir video! Sözcü Gazetesi'ni rezil rüsva ettiler
Sosyal Medya

İzmir Körfezi'ndeki koku sorununa dert yananlar için şifa niyetine bir video! Sözcü Gazetesi'ni rezil rüsva ettiler

CHP zihniyetinin yönettiği İzmir’de halk nefes alamaz hale gelmişken, bir grup genç bu duruma ironik bir dille tepki gösterdi. Körfezdeki o ..
İmamoğlu ailesinde uyuşturucu ve fuhuş şoku! Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya hakkında kan donduran itiraflar
Gündem

İmamoğlu ailesinde uyuşturucu ve fuhuş şoku! Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya hakkında kan donduran itiraflar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu ve fuhuş soruşturması, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Di..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23