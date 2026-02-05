  • İSTANBUL
Sağlık
6
Yeniakit Publisher
Aman dikkat! Uzman isim uyardı: Bu hareket felce kadar götürebilir!
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Aman dikkat! Uzman isim uyardı: Bu hareket felce kadar götürebilir!

Bilinçsiz ve ani boyun çıtlatma hareketlerinin ne denli tehlikeli olduğunu uzman isim söyledi.

#1
Foto - Aman dikkat! Uzman isim uyardı: Bu hareket felce kadar götürebilir!

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Bayram, bilinçsiz ve ani boyun çıtlatma hareketlerinin çok nadir de olsa boyun damarlarında yırtılmaya neden olabileceğini belirterek, bu durumun inmeye kadar varabilen ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

#2
Foto - Aman dikkat! Uzman isim uyardı: Bu hareket felce kadar götürebilir!

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Bayram, boynun sert ve ani şekilde çevrilmesiyle oluşan manipülasyonların, beyne giden karotis ve vertebral arterleri etkileyebildiğini ifade ederek, "Boyun çıtlatma çoğu zaman masum bir alışkanlık gibi görülse de, kontrolsüz ve zorlayıcı hareketler damar duvarında yırtılmaya yol açabilir. Bu yırtık pıhtı oluşumuna, pıhtı da beyin damarlarının tıkanmasına neden olabilir" dedi.

#3
Foto - Aman dikkat! Uzman isim uyardı: Bu hareket felce kadar götürebilir!

Arter diseksiyonunun nadir görüldüğünü vurgulayan Doç. Dr. Muhammed Bayram, buna rağmen belirtilerin önemine dikkat çekti. Ani ve alışılmadık şiddetli boyun ya da baş ağrısı, baş dönmesi, denge kaybı, konuşma bozukluğu, yüz, kol veya bacakta uyuşma ve güçsüzlük gibi şikâyetlerin acil değerlendirme gerektirdiğini belirtti.

#4
Foto - Aman dikkat! Uzman isim uyardı: Bu hareket felce kadar götürebilir!

Kişinin kendiliğinden yaptığı hafif gerinmelerle çıkan eklem seslerinin genellikle tehlikeli olmadığını söyleyen Doç. Dr. Muhammed Bayram, "Risk; ani, sert ve zorlayıcı manevralarda artar. Özellikle altta yatan damar duvarı hassasiyeti olan bireylerde bu tür uygulamalar daha sakıncalı olabilir" diye konuştu.

#5
Foto - Aman dikkat! Uzman isim uyardı: Bu hareket felce kadar götürebilir!

Doç. Dr. Muhammed Bayram, boyun ağrısı ve tutulmalarında bilinçsiz manipülasyonlardan kaçınılması, şikâyetlerin sürmesi halinde hekim değerlendirmesi sonrası uygun tedavi yöntemlerine yönelinmesi gerektiğini vurguladı. Bayram, toplumda yaygın olan "çıtlatınca rahatlama" algısına karşı, kontrollü egzersiz, duruş düzenlemesi ve uzman önerilerinin esas alınmasının, muhtemel riskleri en aza indireceğini sözlerine ekledi.

