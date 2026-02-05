Batı’nın Pisliği Sanatçıyı Bile Korkuttu! Rafet El Roman’dan Epstein İtirafı: "Konuşursak Susturuluruz!"

Küresel Çete Korku İmparatorluğu Kurmuş!

Sosyal medyaya düşen görüntülerde, Epstein skandalına dair düşünceleri sorulan Rafet El Roman’ın yüzündeki endişe dikkatlerden kaçmadı. Batıdaki "özgürlük" masallarının, mevzu küresel çetelerin kirli çamaşırları olduğunda nasıl bir "susturma" mekanizmasına dönüştüğünü itiraf eden El Roman, aslında sanat dünyasının üzerindeki ağır baskıyı da ifşa etmiş oldu.

"Olacağı Bu, Bizi Sustururlar"

Videoda açıkça korktuğunu gizleyemeyen El Roman, skandalın derinliklerine inmek yerine geri adım atmayı tercih etti. Ünlü şarkıcının şu sözleri, batı güdümlü sistemin sanatçıları nasıl esir aldığının kanıtı gibiydi:

"Daha fazla konuşursak susturuluruz, olacağı bu. Başımıza ne geleceği belli olmaz."

Sanatçı Hakikatten Korkar mı?

Rafet El Roman’ın bu "korku dolu" açıklamaları sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Vatandaşlar, "Siyonist sermayenin ve sapkın lobilerin kurduğu bu düzene karşı sanatçıların dik durması gerekirken, 'susturuluruz' diyerek köşeye çekilmek neyin nesi?" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Çocukları hayattan koparan, aile yapısını dinamitleyen ve sapkınlığı dünyaya ihraç eden bu şeytani şebekeye (EPSTEIN) karşı susmak, aslında bu zulme ortak olmaktır! Sanat dünyasının bu pısırık tavrı, küresel çetelerin ekmeğine yağ sürmekten başka bir işe yaramıyor.