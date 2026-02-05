  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yunanistan'ı sarsan casusluk! Ordu teyakkuza geçti Sen misin Cumhurbaşkanına teşekkür eden! CHP Saran'ı anında sildi “Siz çocuk öldürmeyi iyi bilirsiniz” Erdoğan böyle seslenmişti Başkan Erdoğan, Meclis Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti MSB’den millete kılıç çeken teğmen kararına itiraz! Sıcak saatler! 314 esir askerin değişimi yapıldı Müslümanlara sinsi fişlemeler: Çok sayıda belediye suçüstü oldu Şehirler kısa sürede ayağa kaldırıldı Asrın felaketine dev kaynak İBB’deki iki zihniyet farkı! Dini bütün ağabeylerimiz utansın Yeniden Refahlı vekilden Epstein skandalı için bomba iddia
Gündem Batı’nın Pisliği Sanatçıyı Bile Korkuttu! Rafet El Roman’dan Epstein İtirafı: "Konuşursak Susturuluruz!"
Gündem

Batı’nın Pisliği Sanatçıyı Bile Korkuttu! Rafet El Roman’dan Epstein İtirafı: "Konuşursak Susturuluruz!"

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Küresel çetenin çocuk istismarı ve kirli pazarlıklarla kurduğu Epstein şebekesi dünyayı sarsmaya devam ederken, Türk sanat dünyasından ürkek de olsa bir ses geldi. Sanatçı Rafet El Roman, batı merkezli bu karanlık yapıya karşı tepkisini dile getirirken adeta korkudan titredi: "Daha fazla konuşursak susturuluruz!"

Küresel Çete Korku İmparatorluğu Kurmuş!

Sosyal medyaya düşen görüntülerde, Epstein skandalına dair düşünceleri sorulan Rafet El Roman’ın yüzündeki endişe dikkatlerden kaçmadı. Batıdaki "özgürlük" masallarının, mevzu küresel çetelerin kirli çamaşırları olduğunda nasıl bir "susturma" mekanizmasına dönüştüğünü itiraf eden El Roman, aslında sanat dünyasının üzerindeki ağır baskıyı da ifşa etmiş oldu.

"Olacağı Bu, Bizi Sustururlar"

Videoda açıkça korktuğunu gizleyemeyen El Roman, skandalın derinliklerine inmek yerine geri adım atmayı tercih etti. Ünlü şarkıcının şu sözleri, batı güdümlü sistemin sanatçıları nasıl esir aldığının kanıtı gibiydi:

"Daha fazla konuşursak susturuluruz, olacağı bu. Başımıza ne geleceği belli olmaz."

Sanatçı Hakikatten Korkar mı?

Rafet El Roman’ın bu "korku dolu" açıklamaları sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Vatandaşlar, "Siyonist sermayenin ve sapkın lobilerin kurduğu bu düzene karşı sanatçıların dik durması gerekirken, 'susturuluruz' diyerek köşeye çekilmek neyin nesi?" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Çocukları hayattan koparan, aile yapısını dinamitleyen ve sapkınlığı dünyaya ihraç eden bu şeytani şebekeye (EPSTEIN) karşı susmak, aslında bu zulme ortak olmaktır! Sanat dünyasının bu pısırık tavrı, küresel çetelerin ekmeğine yağ sürmekten başka bir işe yaramıyor.

Bir ülkede daha Epstein benzeri skandal: Rezalet içinde rezalet
Bir ülkede daha Epstein benzeri skandal: Rezalet içinde rezalet

Dünya

Bir ülkede daha Epstein benzeri skandal: Rezalet içinde rezalet

Epstein'den Prens Selman'a skandal teklif
Epstein'den Prens Selman'a skandal teklif

Dünya

Epstein'den Prens Selman'a skandal teklif

Yeniden Refahlı vekilden Epstein skandalı için bomba iddia
Yeniden Refahlı vekilden Epstein skandalı için bomba iddia

Gündem

Yeniden Refahlı vekilden Epstein skandalı için bomba iddia

Epstein skandalını aklama telaşı! FETÖ’nün parlattığı Gürkaynak’tan kirli kıyas
Epstein skandalını aklama telaşı! FETÖ’nün parlattığı Gürkaynak’tan kirli kıyas

Gündem

Epstein skandalını aklama telaşı! FETÖ’nün parlattığı Gürkaynak’tan kirli kıyas

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23