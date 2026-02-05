Donan sileceğe pratik çözüm: Buğulu cama ev yapımı önlem

Kış aylarında donmuş silecekler sürücüler için yaygın bir sorun olmaya devam ediyor. Özellikle ön camla bütünleşen silecekler, sabah saatlerinde hem zaman kaybına yol açıyor hem de yanlış kullanımda silecek lastiklerinin zarar görmesine neden olabiliyor. Ancak evde kolayca bulunabilen basit bir malzeme sayesinde bu problem zahmetsiz şekilde önlenebiliyor.

DONMUŞ SİLECEKLER NEDEN RİSK OLUŞTURUYOR?

Sileceklerin cama yapıştığı durumlarda doğrudan çalıştırılması, lastiklerin yıpranmasına ve silecek mekanizmasının erken aşınmasına yol açabiliyor. Bu durum, uzun vadede silecek performansının düşmesine ve ek masraflara neden olabiliyor. Oysa küçük bir önlemle bu risk tamamen ortadan kaldırılabiliyor.

ÇÖZÜM MUTFAKTAN GELİYOR

Donmuş silecek sorununa karşı önerilen pratik çözüm, mutfakta sıkça kullanılan boş bir kâğıt havlu rulosu. Araç park edildikten sonra karton rulo silecek lastiklerinin üzerine geçirilerek camla aralarında küçük bir boşluk oluşturuluyor. Bu sayede silecekler cama temas etmediği için donma ihtimali azalıyor.

Aynı yöntem tuvalet kâğıdı rulosu veya karton bir parça ile de uygulanabiliyor. Ancak kâğıt havlu rulosu, silecek lastiğinin büyük bölümünü kapladığı için daha etkili bir koruma sağlıyor. Bu basit önlem, sileceklerin daha uzun süre işlevini korumasına da katkı sağlıyor.

SERVİS MODU HER ZAMAN PRATİK OLMAYABİLİYOR

Yeni nesil araçların bir kısmında silecekleri camdan ayıran “servis modu” bulunuyor. Bu özellik, silecekleri birkaç santimetre yukarı kaldırarak hem bakım hem de değişim işlemlerini kolaylaştırıyor. Ancak bu modu aktif etmek için araç menüsünde ayar aramak ya da mekanik bir kol kullanmak gerekebiliyor.

Bu nedenle birçok sürücü aracı terk ederken bu özelliği kullanmayı tercih etmiyor. Buna karşın kapı cebinde taşınabilecek boş bir kâğıt havlu rulosu, daha hızlı ve pratik bir alternatif olarak öne çıkıyor.

BUĞULU CAMLAR İÇİN KEDİ KUMU YÖNTEMİ NE KADAR ETKİLİ?

Kış aylarında sürücülerin sık karşılaştığı bir diğer sorun ise iç camların buğulanması. Evde uygulanan yöntemlerden biri, bir çorabın içine kedi kumu doldurularak araç içinde bulundurulması. Amaç, ortamda biriken nemin emilmesi.

Özellikle silika bazlı veya topaklanan kedi kumları, havadaki nemi tutma konusunda etkili olabiliyor. Araç gece boyunca park halindeyken bu yöntem, iç mekândaki nem oranını düşürerek camların daha geç buğulanmasına katkı sağlayabiliyor.

SÜRÜŞ SIRASINDA ÇÖZÜM OLMUYOR

Kedi kumu yöntemi, ani buğulanmalar için yeterli hızda etki göstermiyor. Bu nedenle sürüş sırasında oluşan buğuyu gidermek için havalandırma, klima ve ısıtma sistemleri hâlâ en etkili çözümler arasında yer alıyor. Bazı araçlarda bulunan ısıtmalı ön cam sistemi ise arka cam rezistansına benzer şekilde çalışarak buğulanmayı kısa sürede ortadan kaldırabiliyor.

DESTEKLEYİCİ BİR ÖNLEM OLARAK KULLANILABİLİR

Kedi kumu dolu çorap, özellikle klima sistemi bulunmayan eski araçlarda veya kısa süreli park durumlarında yardımcı bir önlem olarak değerlendirilebiliyor. Ancak kum nemle doyduğunda kurutulması veya yenisiyle değiştirilmesi gerekiyor. Aksi halde nem tutma özelliğini kaybediyor.

Bu yöntem cam buğulanmasını tamamen ortadan kaldırmasa da araç içindeki nem seviyesini düşürerek sorunun etkisini azaltabiliyor.