Gündem Epstein skandalını aklama telaşı! FETÖ’nün parlattığı Gürkaynak’tan kirli kıyas
Gündem

Epstein skandalını aklama telaşı! FETÖ’nün parlattığı Gürkaynak’tan kirli kıyas

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Epstein skandalını aklama telaşı! FETÖ’nün parlattığı Gürkaynak’tan kirli kıyas

Küresel Siyonist şebekenin çocuk istismarı ve şantaj üssü olan EPSTEIN adasındaki rezaletler dünyayı sarsarken, Türkiye'deki uzantıları operasyonu sulandırmak için düğmeye bastı.

Bir dönem FETÖ’nün yayın organı Zaman gazetesi tarafından parlatılan ve bugün X’in avukatlığını yapan Gönenç Gürkaynak, yüzlerce çocuğun vahşice istismar edildiği insanlık dışı suçları "Türkiye'de de benzerleri var" diyerek normalleştirmeye kalkıştı.

Karanlık geçmişi ve skandal savunmaları

Gönenç Gürkaynak’ın geçmişi, milli ve manevi değerlere karşı sergilediği tutumlarla dolu. Zorlu Holding CEO’sunun Ramazan Bayramı kutlamalarını yasaklama girişimine arka çıkan Gürkaynak, dini değerlerimize yönelik bu saygısızlığı hukuk kılıfına uydurmaya çalışmıştı.

Aynı isim, yargıyı hedef alan ve hükümete parmak sallayan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Ömer Aras’a yönelik eleştirilere de kalkan olmuş, her fırsatta vesayet odaklarının yanında saf tutmuştu.

Sapıklığı Türkiye ile kıyaslama hadsizliği

Gürkaynak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, EPSTEIN skandalını "uzak bir gavur problemi" gibi görenlerin, fırsat bulsalar o adaya en önde koşacağını iddia ederek büyük bir skandala imza attı. Küresel vicdanı yaralayan bu sistematik sapkınlığı Türkiye ile kıyaslayarak önemsizleştirmeye çalışan Gürkaynak’a, sosyal medyadan tepki yağdı.

Orhan Aydın’dan sert tepki: "Siz mi gittiniz, müvekkilleriniz mi?"

Gürkaynak’ın skandal ifadelerine en sert tepkilerden biri Orhan Aydın’dan geldi. Aydın, Gürkaynak’a hitaben şu can alıcı soruları yöneltti:

"Gönenç Bey müvekkillerinizden EPSTEIN adasına giden oldu mu? Ya da siz gittiniz mi? İkisine de cevabınız hayırsa bu twiti silin. Zira bu yazdığınızla cevap evet gibi görünüyor."

Zamanında FETÖ medyasının manşetlerinden düşürmediği bu ismin, küresel bir çocuk istismarı ağını Türkiye düşmanlığına meze yapması, "Kimin avukatlığını yapıyor?" sorusunu bir kez daha akıllara getirdi.

