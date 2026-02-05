  • İSTANBUL
Dünya The Guardian terör devleti İsrail'in alçaklığını ifşa etti
Dünya

The Guardian terör devleti İsrail'in alçaklığını ifşa etti

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
The Guardian terör devleti İsrail'in alçaklığını ifşa etti

İngiliz gazetesi The Guardian gazetesi "İsrail, Gazze'deki savaş mezarlığının bir kısmını buldozerlerle tahrip etti" ifadeleriyle soykırımcı Siyonistlerin kalleşliğini dünyaya duyurdu. İsrail ordusu, mezarlıkta yapılan çalışmaların "savunma amaçlı önlemler" olduğunu savundu.

The Guardian gazetesi, Gazze kentindeki Tuffah bölgesindeki savaş mezarlığına ait uydu görüntülerine ve görgü tanıklarının konuyla ilgili ifadelerine ulaştı.

Uydu görüntülerinin, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sırasında Gazze'de hayatını kaybeden askerlere ait mezarların bulunduğu savaş mezarlığının bir bölümünde "geniş çaplı ve sistematik" tahribat yapıldığını gösterdiği öne sürüldü.

Görüntülerde mezarlığın büyük bölümünde bitki örtüsünün yeşerdiği görülürken, bir kısmında ise mezar taşlarının sıralar halinde kaldırıldığı, bomba çukurlarının bulunduğu, üst toprağın kazıldığı ve ağır iş makineleriyle yapıldığı değerlendirilen büyük bir toprak seti gözler önüne serildi.

Ana mezarlığın dışındaki Kanada'ya ait Birleşmiş Milletler (BM) barış gücü askerlerine ayrılan alanın tamamen yok olduğu görülen görüntülerde, çoğunluğu Avustralyalı olmak üzere İngiliz ve Polonyalı askerlerin de aralarında bulunduğu 100'den fazla müttefik askerin bulunduğu bölümlerin ciddi şekilde tahrip edildiği ortaya çıktı.

 

Martta çekilen uydu görüntülerinde herhangi bir tahribat izine rastlanmazken, 8 Ağustos ve 13 Aralık tarihli görüntülerde tahribatın belirgin şekilde fark edilmesi dikkati çekti.

Mezarlığın eski bakıcısı Essam Jaradah, bölgede iki ayrı buldozer çalışması yapıldığını belirterek, "İlk buldozer çalışması mezarlık duvarlarının dışında, mezarlığın dört bir yanını yaklaşık 12 metre genişliğinde çevreleyen alanda yapıldı. Bu alanlar tamamen zeytin ağaçlarıyla kaplıydı." dedi.

İkinci çalışmanın ise mezarlık içinde yapıldığını kaydeden Jaradah, özellikle Avustralyalı askerlerin mezarlarının bulunduğu alanın kazıldığını ve anıtın yer aldığı alana kadar uzanan kısımdaki toprağın buldozerlerle düzleştirildiğini ifade etti.

Jaradah, söz konusu çalışmaları İsrail ordusunun bölgeden çekilmesinin ardından nisan sonu veya mayıs başında gördüğünü söyledi.

 

İsrail ordusu, söz konusu faaliyetlerin "savunma amaçlı önlemler" olduğunu savundu

İsrail ordusu sözcülüğünden, uydu görüntülerinin gösterilmesinin ardından yapılan açıklamada, bölgede "savunma amaçlı önlemler" alındığı ileri sürüldü.

Açıklamada, "Söz konusu bölge, o dönemde aktif bir çatışma bölgesiydi. Operasyonlar sırasında teröristler askerlerimize saldırmaya çalıştı ve mezarlığın yakınındaki yapılarda saklandı. Buna karşılık sahada operasyon yürüten ordu birliklerinin güvenliğini sağlamak için bölgede tespit edilen tehditleri etkisiz hale getirmek üzere operasyonel önlemler alındı." ifadeleri kullanıldı.

Yorumlar

Saffet

Gazze deki soykırıma sessiz kalan liderlerin bu pislikler dolu dosya ile ilişkileri nasıldı neydi neden soykırımda susturuldular hepsi araştırılmalı diye düşünüyorum
