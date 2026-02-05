Almanya İran ilişkileri gergindi koptu! Erakçi’den Başbakan Merz’e rest!

İran ile Almanya arasındaki diplomatik ilişkiler, karşılıklı açıklamalarla yeni bir gerilim boyutuna taşındı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, sosyal medya platformları üzerinden yaptığı paylaşımda, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in son dönemdeki tutumuna yönelik sert eleştirilerde bulundu. Erakçi, Almanya’nın geçmişte Avrupa kıtasının kalkınma ve ilerleme lokomotifi olarak görüldüğünü, ancak günümüzde bu rolünü kaybederek bir "gerileme motoru" haline geldiğini iddia etti.

Nükleer Müzakereler ve New York Hatırlatması

Bakan Erakçi, açıklamasında geçtiğimiz yılın Ekim ayında New York’ta gerçekleşen kritik temaslara da değindi. Erakçi’nin iddiasına göre; Avrupa’nın üç büyük ülkesi (E3), Friedrich Merz’in yoğun baskıları ve ısrarcı tutumu sonucunda nükleer müzakere sürecindeki yapıcı rollerinden vazgeçtiler.

Diplomasi Yerine Yaptırım Tercihi

Erakçi, söz konusu dönemde bu ülkelerin kendi iradeleriyle masadan uzaklaşmayı seçtiklerini belirtti. İranlı Bakan, diplomasi yolunun terk edilerek bunun yerine Birleşmiş Milletler nezdindeki yaptırımların İran’a karşı tekrar aktif hale getirilmesi (snapback mekanizması benzeri süreçler) yönünde bir tercihte bulunulduğunu hatırlatarak, mevcut tıkanıklığın sorumlusu olarak Berlin yönetimini işaret etti.

Bugün aynı kişinin söz konusu müzakerelere geri dönmek için çaba gösterdiğini belirten Erakçi, İran halkının ne yazık ki Merz’in siyasi olgunluktan uzak tutumlarına ve uygunsuz davranışlarına defalarca tanıklık ettiğini vurguladı.

Haziran 2025’te işgal rejiminin binden fazla İranlının ölümüne yol açan saldırıları sırasında Merz’in tepkisinin sevinç dolu olduğunu hatırlatan Erakçi, Merz’in ayrıca İran’ın birkaç hafta içinde çökeceğine dair defalarca kamuoyu önünde açıklamalarda bulunarak hayalci söylemler dile getirdiğini ifade etti.

Erakçi açıklamasında, Alman halkının çalışkanlığı ve yenilikçiliğiyle insanlığa önemli katkılar sunmuş büyük bir millet olduğunu belirterek, İran’ın her zaman Almanya ile güçlü ve yapıcı ilişkilerden yana olduğunu kaydetti. Bu nedenle Merz gibi bir ismin Almanya’yı küresel sahnede temsil etmesinin üzüntü verici olduğunu dile getirdi.

Dışişleri Bakanı, Almanya’da yeniden daha akılcı, sorumlu ve onurlu bir siyasi liderliğin iş başına gelmesini temenni ettiklerini sözlerine ekledi.