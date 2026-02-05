En son canlı yayında cin çıkarıyordu! Görenler tanıyamadı

Geçmiş yıllarda 'Her Açıdan' programında yaptığı "cin çıkarma seansı"yla kamuoyunda tartışma yaratan Pelin Hürman, seans sırasında söylediği "Donat donat donat" sözleriyle sosyal medyada tanınmıştı.

Neler Oluyor Hayatta programına konuk olan Hürman, bu kez başı açık ve kızıl saçlarıyla ekran karşısına çıktı. Yeni imajıyla tanınmayan Hürman’a Hakan Ural canlı yayında tartışma yaratan seanslara ilişkin doğrudan soru yöneltti.

BEN HURAFECİ DEĞİLİM

Hakan Ural'ın "O anlar dikkat çekmek için bir kurgu muydu?" sorusuna yanıt veren Hürman, söz konusu seansın kurgu olmadığını belirterek "Konuk alındığım yerde farkındalık oluşturalım dediler. Farkındalık için orada o şekilde sözler söyledim" ifadelerini kullandı.

Hürman, "Epilepsiyi çözüyorum ama ben bir doktor değilim. Ben muska yazan biri de değilim, hurafeci de. Benim tedavi yöntemim zikir" diyerek dikkat çeken ifadeler kullandı.