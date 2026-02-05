  • İSTANBUL
Dünya Trump: İran korkudan masaya oturmak istiyor
Dünya

Trump: İran korkudan masaya oturmak istiyor

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Trump: İran korkudan masaya oturmak istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, dün Hamaney için suikast imasında bulunarak “Yerinde olsam artık çok korkardım” açıklamasının ardından İran hakkında şok bir açıklama daha yaptı. Trump İran’ın kendilerinden korktuğu için müzakere masasına oturmak istediğini belirterek, " Onları vurmamızı istemiyorlar" dedi.

Son dönemde İran'a yönelik sert mesajlarıyla gündemde olan ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı bir dua programında yaptığı açıklamalarla yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Eski ABD Başkanı Joe Biden’ın şimdiye kadarki en kötü ABD başkanı olduğunu söyleyen Trump “Zaten başkan olduğunun bile farkında değildi. Şu an da ne dediğimi anlamıyor. Şu an bu konuşmayı izliyor ve söylediklerimden memnun” dedi.

Dün İran lideri Hamaney için yaptığı “Yerinde olsam korkardım” açıklamasıyla suikast iması yapan Trump yine İran’a değinerek İran’ın korktuğu için müzakere masasına oturmak istediğin isöyledi. Trump şöyle konuştu: “İran ile pazarlık halindeyiz. Vurulmak istemedikleri için pazarlık yapıyorlar. Vurmamızı istemiyorlar. İran'a bombardıman uçaklarımızı gösterdik. Ciddi olduğumuzu anladılar.”

 

