Yunanistan'ı sarsan casusluk! Ordu teyakkuza geçti

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı (GEETHA), Yunan savunma kuvvetleri mensubu bir kişinin, "gizli bilgileri üçüncü kişilere sızdırdığı" şüphesiyle gözaltına alındığını bildirdi. Başka casusluk vakalarına ilişkin ordunun teyakkuzda olduğu belirtildi.

Yunanistan ordusu casusluk iddialarıyla sarsıldı. Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı (GEETHA), Yunan savunma kuvvetleri mensubu bir kişinin, "gizli bilgileri üçüncü kişilere sızdırdığı" şüphesiyle gözaltına alındığını bildirdi.

Açıklamada, gözaltı operasyonunun askeri bir bölgede diğer devlet kurumlarıyla iş birliği ve koordinasyon içinde gerçekleştirildiği aktarıldı.

Soruşturmaya yakın kaynaklara göre, söz konusu kişi aylarca takip edildi ve son derece hassas bilgileri sızdırdığı şüphesi nedeniyle gözaltı süreci hızlandırıldı. Şüpheli, başka kişileri de işe almaya çalışmakla suçlandı.

Soruşturmaya Yunanistan istihbarat servisi de dahil oldu.

