Göklerden gelen tarihi rekor! KKTC semalarında 661,5 metrekarelik dev Türk bayrağıyla destan yazıldı

KKTC'de, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından yaklaşık 662 metrekarelik Türk bayrağıyla serbest paraşüt atlayışı yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde görev yapan İstihkam Astsubay Kıdemli Başçavuş Ertan Üstündağ, Geçitkale/KKTC'de 661,5 metrekarelik şanlı Türk bayrağımız ile serbest paraşüt atlayışı gerçekleştirerek Türkiye rekoru kırdı. Bayrağımız, standart bir basketbol sahasından 241,5 metrekare daha büyük. Denge için kullanılan kurşun plaka 50 kilogram. Tandem sistem toplam yükü 203 kilogram. Bir önceki rekor (531,2 metrekare) 2005 yılında kırılmıştı. Türk askeri, gökyüzünde de destan yazmaya devam ediyor" denildi.