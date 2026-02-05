Hatay’da şok! Eski belediye başkanı baltayla öldürüldü

Hatay yerel basınındaki habere göre, Dr. Özenir ile oğlu S. Özenir arasında para mevzusundan anlaşmazlık çıktı. Olay, Cafer Özenir'in oğlunun evine bir gün önce yaptığı ziyaret sırasında başladı. İddiaya göre aralarındaki tartışma şiddetlendi ve S. Özenir, eline geçirdiği baltayla babasına saldırdı.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Cafer Özenir, aldığı darbeler nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayın ardından kaçmayan S. Özenir, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli S. Özenir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.