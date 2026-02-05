Hatay’da şok! Eski belediye başkanı baltayla öldürüldü
Hatay'ın Defne ilçesinde eski Çekmece Belediye Başkanı Dr. Cafer Özenir, aralarında çıkan para tartışması sonrası oğlu tarafından baltayla katledildi.
Hatay yerel basınındaki habere göre, Dr. Özenir ile oğlu S. Özenir arasında para mevzusundan anlaşmazlık çıktı. Olay, Cafer Özenir'in oğlunun evine bir gün önce yaptığı ziyaret sırasında başladı. İddiaya göre aralarındaki tartışma şiddetlendi ve S. Özenir, eline geçirdiği baltayla babasına saldırdı.
OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Cafer Özenir, aldığı darbeler nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayın ardından kaçmayan S. Özenir, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli S. Özenir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Gündem
DEM vekiller bilmiyor ki nereden mağduriyet uydursun: Sırf insanlar Kürt diye trafik cezası yazılıyormuş!
Gündem
Bahçeli'ye 'Sen kuru temizlemeci misin' demişti! Bakırhan esip gürlediği kürsüden iner inmez özür dilemiş
Gündem
Murat Kurum’dan Özgür Özel’e tepki: 3 yıldır gözükmeyenler biz evleri teslim edince apar topar ortaya çıktı