SON DAKİKA
Hatay'da şok! Eski belediye başkanı baltayla öldürüldü
Gündem

Hatay'da şok! Eski belediye başkanı baltayla öldürüldü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hatay'da şok! Eski belediye başkanı baltayla öldürüldü

Hatay'ın Defne ilçesinde eski Çekmece Belediye Başkanı Dr. Cafer Özenir, aralarında çıkan para tartışması sonrası oğlu tarafından baltayla katledildi.

Hatay yerel basınındaki habere göre, Dr. Özenir ile oğlu S. Özenir arasında para mevzusundan anlaşmazlık çıktı. Olay, Cafer Özenir'in oğlunun evine bir gün önce yaptığı ziyaret sırasında başladı. İddiaya göre aralarındaki tartışma şiddetlendi ve S. Özenir, eline geçirdiği baltayla babasına saldırdı.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Cafer Özenir, aldığı darbeler nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayın ardından kaçmayan S. Özenir, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli S. Özenir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Gündem

Gündem

Gündem

Gündem

Gündem

