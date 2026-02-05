  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Çubuk'ta Siyonist İsrail destekçisi Burger King'e büyük tepki Kuduz alarmı verildi! O köy karantinaya alındı Aman dikkat! Uzman isim uyardı: Bu hareket felce kadar götürebilir! Kilo kaybı, kitleler ve şişkinlikler... Son dönemde bu 5 değişikliği yaşıyorsanız dikkat! Kabak çekirdeği yiyin, ömrünüzü uzatın: 7 mucizevi faydaya kayıtsız kalmayın! İyice zırvaladı: ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek! Şifa kaynağı: Her gün 1 avuç yiyin: Böbrek taşını kaydırıp atıyor... Fenerbahçe Trabzonspor'dan Felipe Augusto'yu istedi
Sağlık
11
Yeniakit Publisher
Kilo kaybı, kitleler ve şişkinlikler... Son dönemde bu 5 değişikliği yaşıyorsanız dikkat!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kilo kaybı, kitleler ve şişkinlikler... Son dönemde bu 5 değişikliği yaşıyorsanız dikkat!

Kanser, dünyada ve Türkiye’de giderek artan vaka sayılarıyla ön planda ve uzmanlar her daim verilen uyarılarla dikkat çeken yorumlar yapmaya devam ediyor.

#1
Foto - Kilo kaybı, kitleler ve şişkinlikler... Son dönemde bu 5 değişikliği yaşıyorsanız dikkat!

Kanser, dünyada ve Türkiye’de giderek artan vaka sayılarıyla en önemli halk sağlığı sorunlarından biri olmaya devam ederken, uzmanlar erken teşhisin hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre kanser vakalarının yaklaşık üçte biri erken dönemde yakalandığında kontrol altına alınabiliyor.

#2
Foto - Kilo kaybı, kitleler ve şişkinlikler... Son dönemde bu 5 değişikliği yaşıyorsanız dikkat!

Kanser, günümüzde hem dünyada hem de Türkiye'de önemli bir halk sağlığı sorunu olarak öne çıkıyor. Dünya Sağlık Örgütü verileri, her yıl milyonlarca kişiye yeni kanser tanısı konulduğunu ortaya koyarken, bu vakaların önemli bir bölümünde hastalığın ileri evrede tespit edilebildiğini gösteriyor. Oysa kanserle mücadelede en kritik adım, hastalığın erken dönemde tanınması olarak kabul ediliyor.

#3
Foto - Kilo kaybı, kitleler ve şişkinlikler... Son dönemde bu 5 değişikliği yaşıyorsanız dikkat!

Her yıl 4 Şubat'ta anılan dünya kanser günü, erken teşhisin ve farkındalığın önemini bir kez daha gündeme taşıyor. Bu özel gün kapsamında uzmanlar, kanserin erken evrede çoğu zaman belirti vermeden ya da hafif bulgularla seyredebildiğine dikkat çekiyor.

#4
Foto - Kilo kaybı, kitleler ve şişkinlikler... Son dönemde bu 5 değişikliği yaşıyorsanız dikkat!

Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet İncedayı, görüntüleme yöntemlerinin, göz ardı edilen belirtilerin nedenini ortaya koymada kilit rol üstlendiğini belirtti.

#5
Foto - Kilo kaybı, kitleler ve şişkinlikler... Son dönemde bu 5 değişikliği yaşıyorsanız dikkat!

Doç. Dr. İncedayı, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: "Kanserin erken evrelerinde belirtiler çoğu zaman özgül değildir. Bu nedenle pek çok hasta, şikâyetlerini önemsemeyebilir. Görüntüleme yöntemleri sayesinde, bu belirtilerin altında yatan nedenler erken aşamada tespit edilebiliyor ve tanı süreci hızlanıyor."

#6
Foto - Kilo kaybı, kitleler ve şişkinlikler... Son dönemde bu 5 değişikliği yaşıyorsanız dikkat!

Beslenme düzeninde ya da günlük yaşam alışkanlıklarında belirgin bir değişiklik olmaksızın ortaya çıkan kilo kaybı, çoğu zaman fark edilse de önemsenmeyebiliyor. Ancak bu durum, bazı kanser türlerinde erken dönemde görülebilen bulgular arasında yer alıyor. Bu konuda değerlendirmede bulunan Doç. Dr. Mehmet İnce Dayı, "Açıklanamayan kilo kaybı, özellikle sindirim sistemi ve akciğer kanserlerinde erken bir uyarı olabilir. Görüntüleme yöntemleri, bu tür durumlarda vücudun ayrıntılı değerlendirilmesine imkan tanır" ifadelerini kullandı.

#7
Foto - Kilo kaybı, kitleler ve şişkinlikler... Son dönemde bu 5 değişikliği yaşıyorsanız dikkat!

Vücutta fark edilen kitle ya da şişlikler, ağrısız olduğu için çoğu zaman ihmal edilebiliyor. Ancak bu bulgular, kanserin erken evresinde ortaya çıkabilen önemli işaretler arasında bulunuyor.

#8
Foto - Kilo kaybı, kitleler ve şişkinlikler... Son dönemde bu 5 değişikliği yaşıyorsanız dikkat!

Doç. Dr. İncedayı, "Meme, boyun, koltuk altı veya karın bölgesinde ele gelen kitleler, görüntüleme yöntemleriyle ayrıntılı olarak incelenmelidir. Erken yapılan değerlendirmeler, iyi huylu ve kötü huylu oluşumların ayrımında önemli rol oynar" dedi.

#9
Foto - Kilo kaybı, kitleler ve şişkinlikler... Son dönemde bu 5 değişikliği yaşıyorsanız dikkat!

Ağrı, pek çok farklı hastalığın ortak belirtisi olabilse de, uzun süredir devam eden ve nedeni açıklanamayan ağrılar dikkatle ele alınmalı. Özellikle kemik, sırt ve karın ağrılarının kronikleşmesi durumunda altta yatan nedenin araştırılması gerekiyor. Bu noktaya dikkat çeken Doç. Dr. İncedayı, "Bazı kanser türlerinde ağrı, erken dönemde ortaya çıkabilir. Görüntüleme yöntemleri, ağrının kaynağının belirlenmesinde yol gösterici olur" şeklinde konuştu. Kanserde erken teşhisin yalnızca belirtilerin fark edilmesiyle sınırlı olmadığına dikkat çeken uzmanlar, düzenli tarama ve görüntüleme programlarının önemini vurguluyor. Yaş, cinsiyet ve risk faktörlerine göre planlanan görüntüleme tetkikleri, henüz belirti vermemiş kanserlerin bile erken evrede tespit edilebilmesine imkan tanıyabiliyor.

#10
Foto - Kilo kaybı, kitleler ve şişkinlikler... Son dönemde bu 5 değişikliği yaşıyorsanız dikkat!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Arap liderler bastırınca Beyaz Saray geri adım attı
Dünya

Arap liderler bastırınca Beyaz Saray geri adım attı

ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelerin akıbeti belirsizliğe sürüklenirken, Arap ülkelerinden gelen yoğun diplomatik baskının ardından..
Hatay’da şok! Eski belediye başkanı baltayla öldürüldü
Gündem

Hatay’da şok! Eski belediye başkanı baltayla öldürüldü

Hatay'ın Defne ilçesinde eski Çekmece Belediye Başkanı Dr. Cafer Özenir, aralarında çıkan para tartışması sonrası oğlu tarafından baltayla ..
Yeniden Refahlı vekilden Epstein skandalı için bomba iddia
Gündem

Yeniden Refahlı vekilden Epstein skandalı için bomba iddia

Yeniden Refah Partili Bekin, İsrail'in Epstein belgeleri üzerinden Trump'a gözdağı vermeye çalıştığını söyledi. Bekin ” Eğer Trump, Epstein ..
Türkiye destekli Sudan ordusu İsrail-BAE’nin tozunu attırıyor!
Gündem

Türkiye destekli Sudan ordusu İsrail-BAE’nin tozunu attırıyor!

Türkiye’nin emperyalist işgalci İsrail ve müttefiki Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) bağlı ayrılıkçı terör örgütlerine karşı Sudan’a gider..
Türkiye'den Nijerya açıklaması: Kınıyoruz
Gündem

Türkiye'den Nijerya açıklaması: Kınıyoruz

Türkiye, Nijerya'da 170 kişi hayatını kaybettiği kanlı terör saldırısını güçlü şekilde kınadığını duyurdu.

Sedat Peker'den yardım istediği konu tepki çekti
Gündem

Sedat Peker'den yardım istediği konu tepki çekti

IBAN mağduru olduğunu iddia eden bir şahıs, çektiği videoda Sedat Peker'den yardım istedi. Sosyal medya kullanıcıları ise "IBAN'ını kullandı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23