AK Partili Ensarioğlu’dan DEM’in yardım şovuna teşhis! ‘Siyasi bir şov!’

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, Diyarbakır'dan Aynularab’a gönderilmek istenen yardım tırların engellenmesi ile ilgili iddialara açıklık getirdi.

“SİYASİ BİR ŞOVDUR, İNSANİ HAMLE DEĞİL!”

Sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Urfa Valisi ve Suruç Kaymakamı ile görüşmeler yaptığını söyleyen Ensarioğlu, toplanan yardımların Kızılay ve AFAD’a teslim edilmesini önerdi. Sınır kapısından geçemeyen konvoyun geri dönmesine değinen Ensarioğlu, yardımların Kızılay ve AFAD aracılığıyla ulaştırılmasının mümkün olduğunu belirterek: “Israrla bunları Suruç’a, Mürşitpınar Sınır Kapısı’ndan sokma girişimi siyasi bir şovdur. İnsani bir hamle değil. Bakın o tırlar döndü dolaştı; açıklamalar, durdurmalar, şovlar yapıldı, yine Diyarbakır’a geri döndü. O gün teslim edilseydi bu yardım tırları şu anda o ihtiyaç sahiplerinin elindeydi.

Mürşitpınar Sınır Kapısı henüz Suriye merkezi hükümetine devredilmemiş. Devredilmediği hâlde Türkiye de facto olarak açma hakkına sahip değil. Suriye Şam hükümetiyle bu kadar hassas ve dostane bir ilişki yürütürken, biz adamların sınır kapısını adamlara sormadan de facto açacağız; daha kendileri teslim almadan. Amaç o tırların Mürşitpınar’dan mı girmesi, yoksa istediğiniz yerden götürün de adamlara teslim edin mi, ihtiyaç sahiplerine? İnsani bir meseleyse aynı gün teslim ederlerdi, bugün de o ihtiyaç sahiplerine ulaşmış olurdu” ifadelerini kullandı.