Gazze’nin Direnişi Dünyayı Titretti! ABD’li Vatandaştan Tarihi İtiraf: "Bizi Siz Özgürleştirdiniz!"

ABD’li bir vatandaşın Gazze halkına yönelik paylaştığı video, vicdan sahibi herkesin sesi oldu. Gazzelilerin sadece askeri bir başarı değil, zihinsel bir devrim gerçekleştirdiğini vurgulayan Amerikalı genç, şu ifadeleri kullandı:

"Siz Dünyayı Değiştirdiniz!"

"Filistinli dostlarım beni dinleyin. Toplama kampında bulunan Gazzeliler; bırakın İsrail'i yenmeyi, siz ABD'yi, dünyayı bile değiştirdiniz! Bunun için çok acı bir bedel ödediniz ve tüm dünya size borçlu."

"Tek Özgür Toplum Sizsiniz!"

Batının sahte demokrasisinin ipliğinin pazara çıktığını belirten ABD vatandaşı, Gazze’nin tüm insanlık için bir hürriyet meşalesi olduğunu söyledi. Siyonist kuşatma altındaki halkın, aslında zihinleri kuşatılmış batılıları özgürleştirdiğini ifade ederek ekledi:

"Şu anda özgürlük ve hürriyet için savaşan tek toplum sizsiniz."

"Tanrı sizleri korusun kardeşlerim."

"Şimdiden özgürleştiğimi hissediyor ve eskiden söyleyemediğim şeyleri artık haykırabiliyorum."

Politikacılar Korku İçinde!

Gazze direnişinin ABD siyasetini de derinden sarstığını belirten vatandaş, "Bizim politikacılarımız korkuyor!" diyerek, Washington yönetiminin halk nezdindeki itibarının nasıl sıfırlandığını dile getirdi.

Gazze halkının imanı ve kararlılığı, emperyalist güçlerin kalelerine gedik açmaya devam ediyor. Bu soylu direniş, sadece Ortadoğu’nun değil, tüm insanlığın uyanışına vesile oluyor!