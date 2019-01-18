Hekimoğlu derler benim aslıma ‘Hekimoğlu derler benim aslıma’ sözleriyle başlayan meşhur ağıtın öyküsü, opera sahnesinde izleyiciyle buluşuyor.

İzmir Devlet Opera ve Balesi, 19 Ocak ile 2 ve 5 Mart tarihlerinde Hekimoğlu adlı operayı sahneleyecek. Tolga Taviş’in bestelediği eser iki yıl önce prömiyer yapmıştı. Bertan Rona’nın librettosunu yazdığı Hekimoğlu operasında orkestra şefliğini eserin bestecisi Tolga Taviş üstleniyor. Eserde; 20. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu’nun Karadeniz Bölgesi’nde yaşanan ve toplumsal yapının irdelendiği bir eşkıya öyküsü anlatılıyor.

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