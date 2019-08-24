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Hekimhan Yükseköğretim Yurdu yeniden açıldı

Malatya Turgut Özal Üniversitesine bağlı Hekimhan Mehmet Emin Sungur Meslek Yüksek Okulu bünyesinde ve okulun içinde yer alan yükseköğretim yurdu yeni kayıt dönemi ile birlikte öğrenci almaya başladı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 15:58
Hekimhan Yükseköğretim Yurdu yeniden açıldı

Malatya Turgut Özal Üniversitesine bağlı Hekimhan Mehmet Emin Sungur Meslek Yüksek Okulu bünyesinde ve okulun içinde yer alan yükseköğretim yurdu yeni kayıt dönemi ile birlikte öğrenci almaya başladı.


Kız ve erkek olarak ayrı ayrı iki yurdun da açıldığını belirten yurt müdürü Abuzer Yalçın “Bilindiği gibi geçtiğimiz yıla kadar bu yurtları Kredi Yurtlar Kurumu işletmiş ve 2017- 2018 eğitim sezonunu sonunda da kapatmıştı. Kapalı olan bu yurtları 2018-2019 öğretim yılının başında İnönü Üniversitesi, daha sonra da tüm ilçelerin MYO okullarının devredildiği ve yeni kurulan Malatya’mızın ikinci güzide üniversitesi olan Turgut Özal Üniversitesi kendi imkanları ile bu yurtlarda barınan öğrencilerini mağdur etmeyerek günümüze getirdiler.Bu yıl yani 2019-2020 eğitim yılında bu yurdun işletmesini Milli eğitim Bakanlığının izni ile Birlik Vakfı Malatya Şubesi bu hizmeti verecektir. Aynı zaman da Malatya’da da üçüncü bir erkek yurdunun açılması ve bu eğitim sezonuna yetişmesi için çalışmalarımız son şamaya delmiş bulunuyor. Bilindiği gibi Hekimhan ilçemiz sahip olduğu tarihi konumu nedeni ile Türkiye ve Dünya çapında bilim adamı, akademisyen, siyasetçi, devlet adamı, işadamı yetiştirmiş ve yetiştirmeye de devam edecek potansiyele sahiptir. Bundan dolayı burası bir havzadır ve bu havzanın atmosferinden yararlanmak da bir fırsattır. Bu anlamda Türkiye’nin dört bir tarafında gelen öğrencilerimiz eğitim için inanılmaz avantajı olan bu ortamı adeta bir kamp havasında gelecekleri için fırsata çevirebilirler. Bizler öğrencilerimizin barınmalarına birinci sınıf hizmeti sunuyoruz. Yurt binası da yapılırken birinci sınıf dediğimiz tuvaleti, duşu, lavabosu içinde olan odalar şeklinde olan 30-40 metrekarelik büyüklükte yapılmış. Öğrencilerimize sabah-akşam yemeği vereceğiz. Zaten öğle yemeklerini de okulda yiyecekler. Ayrıca çalışma salonları, spor ve benzeri her türlü imkana sahip bulunmaktadır. Hekimhan ilçemizin bir diğer avantajı da ulaşım olarak hem kuzey- güney karayolu ana güzergahı hem de doğu - batı tren hattı üzerinde bulunuyor. Edirne’den Hakkari’ye, Hatay’dan Samsun’a kadar bazen tek bir ulaşımla gelinebilecek kadar güzel bir konumu var ve gelen öğrencilerden bunu gördük. Bu anlam da gençlerimize bu hizmeti verme heyecanını yaşarken, desteklerini esirgemeyen Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü, Hekimhan Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü, Birlik Vakfı Genel Merkez ve Malatya Şubesi yönetimine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 15:58
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