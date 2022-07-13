Hekim ile hasta hasım değil

Resul Ekrem Şahan Ankara

Konya Şehir Hastanesi’nde görevi başında silahlı saldırı sonucu öldürülen Uzman Dr. Ekrem Karakaya'nın vefatı, tüm sağlık sektörünü derinden üzdü. Karakaya'nın vefatının ardından bazı doktorlar, durumu protesto ederek iş bırakma eylemi düzenlerken bazı doktorlar ise benzer saldırıların yaşanmaması için taleplerini dile getirdi.

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası da (Hekimsen), Sağlık Bakanlığı’na bir talep listesi yolladı. Sağlık Bakanlığı’na iletilen listede “Doktorlara silah ruhsatı verilsin” şeklindeki talep dikkat çekti.

Nasıl hasım gibi gösterilir!

Hekimsen’in silah talebine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tepki gösterdi. Koca, sosyal medyada aylar önce yaşanan bazı üzücü şiddet olayları ile hastaları mağdur gösterme amaçlı eski videoların tekrar tekrar servis edildiğine dikkati çekerek, “Hekimlerin halkına bağlılığını sorgulayan ifadelere sık rastlanıyor. Bu kasıtlı davranışlara vereceğiniz en iyi cevap, dikkate bile almamaktır. Bu vesileyle halkımıza hatırlatmak isterim, Dr. Ekrem Karakaya cinayeti yürekleri yaktı. Şiddet eğiliminin nelere yol açabileceği görüldü. Sağlıkta şiddetin nedenlerinde bilinçsiz beklenti, ortamın stresi ağırlıkta. Hekime güveni esas alın. Hekim, elinden gelenin en iyisini yapar. Hekimler adına hareket ettiğini ileri süren bir yapı da, bugün yayınladığı bildiride, hekimlere ruhsatlı silah verilmesini talep etti. Şiddet olaylarını lanetleyen milyonlar ile hekimlerin arasına silahın girmesi nasıl düşünülebilir? Hastayla hekim nasıl hasım gibi gösterilebilir?” tepkilerine sıraladı.

Sembolik taleptir

Konuya ilişkin Yeni Akit'e konuşan Doç. Dr Mehmet İlhan Şahin, “Silah ruhsatı talebinin sembolik bir talep olduğunu düşünüyorum. Hekimler bu milletin çocuğu. Siyasi görüş olarak milletin dağılımı nasılsa doktorlar arasındaki siyasi dağılım da öyle. Doktorlar bir tehdit oluşturmuyor. Sağlıkta şiddet yasası çıktı ama uygulamada problemler oluyor. Katalog suçlar kapsamına girmesi de güzel bir şey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doktorları savunma şeklindeki beyanları da güzel bir durum ve kıymetli bir çıkış. Devletin bütün kurumlarının sahiplenmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.