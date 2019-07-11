Heidi ve Pepee aynı platformda

Bir dönemin en çok sevilen çizgi filmlerden olan Heidi ile çocukların sevgilisi Pepee aynı platformda buluştu.

İki ay önce dijital olarak yayın hayatına başlayan Pepee TV, dünyada en çok izlenen çizgi film karakterlerinden biri olan Heidi’yi izleyicileri ile buluşturuyor.

Alp Dağları’nda dedesinin yanında kalan küçük Heidi’nin serüvenleri dünya çapında izlenme rekorları kırmıştı. İsviçreli Johanna Spyri’nin yazdığı Heidi adlı kitaptan uyarlanan ve ilk kez Japonya’da çizgi filme alınan Heidi gösterildiği her ülkede milyonlarca hayran kitlesine ulaşmıştı.

Heidi’nin serüvenlerini de içeriğine ekleyen dijital çocuk televizyonu Pepee TV eğitici ve öğretici yayınlarını sunma hedefiyle yayın hayatını sürdürüyor.Dijital çocuk televizyonu, tercihe göre reklamsız olarak çocukların karşısına çıkıyor. Söz konusu platformda 30 farklı çizgi film, 30 bin dakikadan fazla içerik ve 2 binden fazla çizgi film bölümü yer alıyor.