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Spor Hedefi muaythai branşında dünya şampiyonluğu
Spor

Hedefi muaythai branşında dünya şampiyonluğu

Milli sporcu Sevil Çapar: - "Benim buradaki amacım, Dünya Şampiyonası'na gidip, şampiyon olup, Türk bayrağını dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinletmek"

Yeniakit Publisher
2020-10-21 11:10:43 -
Hedefi muaythai branşında dünya şampiyonluğu

ADANA (AA) - OZAN EFEOĞLU - Muaythai branşında çeşitli başarılara imza atan milli sporcu Sevil Çapar, Dünya Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkarak Türk bayrağını dalgalandırmayı hedefliyor.

Adana'nın Karaağaç ilçesinde yaşayan ve küçük yaşlarda muaythai ile ilgilenmeye başlayan 23 yaşındaki Çapar, elde ettiği başarılarla dikkati çekiyor.

Antalya'da düzenlenen 2015 Muaythai Avrupa Şampiyonası'nda 3'üncülük elde ederek bronz madalya kazanan Çapar, 4 yıl boyunca istikrarlı çalışmayla 2 kez de Türkiye şampiyonu oldu.

Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Antrenörlük Bölümü mezunu Çapar, antrenmanlarından kalan zamanında çiftçilik yapan ailesine yardım ediyor.


- Hedefi dünya şampiyonluğu


Milli sporcu Sevil Çapar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaşlardan itibaren dövüş sporlarına ilgi duyduğunu dile getirdi.

Tayland'da düzenlenecek 2021 Muaythai Dünya Şampiyonası'nda birincilik hedeflediğini belirten Çapar, "Sabah 5'te uyanıp antrenman yapıyorum. Daha sonra tarlaya gidip aileme yardımcı oluyorum. Akşam 17.00'de salona gelip, tekrar çalışıyorum. Bu sistemli çalışmayla dereceler elde ettim." diye konuştu.

Spor yaparken, bir yandan sporcu da yetiştirdiğini aktaran Çapar, şunları söyledi:

"İki kez Türkiye şampiyonu oldum. Bir kez de Avrupa üçüncüsü oldum. En büyük hayalim dünya şampiyonu olmak. Onun dışında başka bir hayalim de var. Tayland'a gidip muaythai eğitimi almak istiyorum. Benim buradaki amacım, Dünya Şampiyonasına gidip, şampiyon olup, Türk bayrağını dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinletmek. Şu anda hem sporcu hem de gönüllü antrenör olarak çalışmaktayım. Kendim gibi milli sporcular yetiştirmek istiyorum."


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