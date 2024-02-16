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Yerel Hedefi 12’den vurdular
Yerel

Hedefi 12’den vurdular

Yeniakit Publisher
2024-02-16 14:48:00 -
Hedefi 12’den vurdular

Okul Sporları Dart Gençler-Yıldızlar Müsabakalarına toplam 170 sporcu katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmalarında Okul Sporları Dart Gençler-Yıldızlar Müsabakaları yapıldı.

Bahçeşehir Spor Salonu’nda yapılan ve 170 kişinin katıldığı Dart Gençler-Yıldızlar müsabakaları sonucunda, Genç Erkeklerde Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Genç Kızlarda ise 15 Temmuz Anadolu Lisesi birinci; Yıldız Erkeklerde Doğan Eşref Taşhan Ortaokulu, Yıldız kızlarda ise Gümüşova 75. Yıl Ortaokulu birinci oldu.

Dereceye giren takımlara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi.

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