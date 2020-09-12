'Hedef Azerbaycan ile STA imzalamak’

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye gelen Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile bir araya geldi. Pekcan, Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede yaptığı konuşmada, Türkiye ile Azerbaycan’ın dost ve kardeş ülkeler olduğunu belirterek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İki ülke arasında 2019 yılında ikili ticaret hacminin 4,4 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, bu rakamın iki ülkenin gerçek potansiyelini yansıtmaktan uzak olduğunu belirten Pekcan, amaçlarının iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmak olduğunu bildirdi. Türkiye ile Azerbaycan arasında 25 Şubat 2020’de Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı gerçekleştirildiğini ve bu toplantı vesilesiyle ikili ticaret hacmini artırma açısından oldukça önemli bir adım olan Tercihli Ticaret Anlaşması’nın imzalandığını hatırlatan Pekcan, “Anlaşmanın iç onay sürecinin Azerbaycan’da tamamlanmış olduğunu memnuniyetle görüyoruz. Biz de iç onay sürecini Meclisimiz açılır açılmaz inşallah tamamlayacağız. Hedefimiz Azerbaycan ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalamak” değerlendirmesinde bulundu. Nahçıvan’ın ticari olanaklarının geliştirilmesi hususuna da büyük önem verdiklerini ve bu kapsamda özel çalışmalar yaptıklarını aktaran Pekcan, “Azerbaycan ile iş birliğimizden memnunuz. Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov ile beraber çok daha güzel işlere, çok daha büyük ticaret hacmine imza atacağımıza inanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“Mevcut ticaret hacminin üzerinde potansiyel var”

Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova da iki ülke arasında mevcut ticaret hacminin üzerinde bir potansiyel olduğunu belirterek, karşılıklı iş birlikleri ve ortak çabayla mevcut ticaret hacmini artırmaya çalışacaklarını bildirdi. Ulaştırma ve enerji projelerine de değinen Gafarova, şunları kaydetti: “Biz bir millet, iki devletiz. İlişkilerimiz ortak dil, din, tarihe dayanıyor. Geleceğimizi de birlikte kuruyoruz. Türkiye-Azerbaycan ile büyük işler başarıyor. Bakü- Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı, Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu gibi projeler bunlardan bazıları. Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Projesi, tüm Türk dünyasını birbirine bağlayacak bir demir yolu. İki kardeş ülkenin ortak çabalarıyla hayata geçirilen bu proje, Azerbaycan ve Türkiye’nin Asya ile Avrupa arasında bir ulaşım merkezi olma stratejik hedeflerinin önemli bir parçası. Bu stratejik hedefe bir an önce ulaşacağımıza eminim.”