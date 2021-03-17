HDP'ye kapatma davası açıldı, ses yine CHP'den geldi!
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. İddianame Yüksek Mahkeme'ye gönderildi. Son dakika haberinin ardından, ses yine CHP'den geldi.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. İddianame Yüksek Mahkeme'ye gönderildi. İddianamede, HDP üyelerinin beyan ve eylemleriyle devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladıkları bildirildi.
Son dakika haberinin ardından, ses yine CHP'den geldi.
CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin kapatılması için 'mahkemelere talimat verildiği' şeklinde skandal bir ithamda bulunarak, yargının bağımsızlığına saygısızlık yaptı.
Kaya, "Siyasi partileri kapatan darbeci anlayışlardan çok çektik! 6,5 milyon vatandaşımızın özgür iradesiyle oy verdiği #HDP'yi mahkemelere talimat vererek kapatmak, Türkiye'nin barışına, demokrasisine vurulmuş bir darbedir." şeklinde tepki çeken iddialarda bulundu.
İşte Yıldırım Kaya'nın o tweeti: