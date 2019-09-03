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HDP’lilere tepkiler çığ gibi büyüyor! ‘Başlarım sizin Kürdistan davanıza, çocuğumuzu geri verin’

Diyarbakır’da bir aile, çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia ederek, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatmıştı. Çetinkaya ailesinin fertlerinden Aysel Bozkurt HDP’lilere çok sert tepki gösterdi.

03 Eylül 2019 Salı 15:05

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde bu sabah oğulları Süleyman'ın HDP’lilerce terör örgütü PKK’ya katılması için dağa kaçırıldığını iddia ederek oturma eylemi başlatan Çetinkaya ailesinin ardından, 4 yıl önce 10 yaşında olan oğlu Azad'ın teröristlerce dağa kaçırıldığını öne süren Remziye Akkoyun da oturma eylemi başlattı.

Ailelerden güç aldı

4 yıldır oğlunu bulmak için mücadele verdiğini, ancak sonuç alamadığını ifade eden Remziye Akkoyun, HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden güç aldığını ve onlarla birlikte oğlu getirilinceye kadar eylemine devam edeceğini söyledi.

Oturma eylemi sürerken annelerden Fevziye Çetinkaya, HDP il binasına taş attı. Bir süre sonra binadan çıkan partililer, Çetinkaya ailesiyle tartışma yaşadı. Tartışma sırasında aileler ile HDP'liler arasında çıkan gerginlik polis tarafından önlendi.

"Başlarım sizin Kürdistan davanıza"

Gerginlik sırasında Çetinkaya ailesinin fertlerinden Aysel Bozkurt, HDP'lilere, "Diyarbakır'da genç bırakmadınız ya cezaevinde ya toprağın altında. Başlarım sizin Kürdistan davanıza, oğlumuzu geri verin" diye bağırarak tepki gösterdi.

Çetinkaya ile Akkoyun ailelerinin HDP önündeki oturma eylemleri sürüyor.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 15:05
  1. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı
  2. HDP
  3. PKK
  4. Remziye Akkoyun
  5. Fevziye Çetinkaya
  6. polis
  7. tepki
  8. gündem haberleri

YORUM YAZ

  • Kürt OğluKürt Oğlu18 dk önce
    Aynen devam,artik bu hainlere,imansiz kahpelere karsi müslüman kürtlerin,onurlu kürtlerin dik durma zamani..
  • turkbeyturkbey25 dk önce
    normalde butun kurtler ayaklanmasi ve karsi cikmasi lazim. ama hic borinden ses yok. niye. cunki hepsi teröristlere gizliden gizliye destek veriyor. 100 de doksani hain kurtlerin. bunlara guven olmaz.
  • AMİN RİZELİAMİN RİZELİ37 dk önce
    AĞZINASAĞLIK BENİM ANACIM ALLAH CC SAYINIZI ARTIRSIN ALLAH MURADINA ERDİRSİN AMİN
  • Mesele baskaMesele baska40 dk önce
    Kürt katili kanli akit kürdistan nasıl zoruna gitmişakpmhpakit e köpeklik eden islami terörist kürtler ne diyor bu işe bakınız islâmî terörist kürtler mesele pkk değil mesele kurt kürdistan dır namlu zoruyla askere kaçırılıp öldürdüklerini haber yap sen kürt katili akit
  • hercaihercai53 dk önce
    Helal olsun kadina. ''Baslarim sizin Kurdistan davaniza'' Butun kurtler boyle dese iyi olacakti iste.

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