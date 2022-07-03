HDP'lilerden bir alçaklık daha! Bunlar kansız, kansız

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, 5. Büyük Kongresi’ni “Çözüm biziz, sözümüz var” sloganıyla topladı. HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, kongrede cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin yaptığı konuşmada, "Bizler kamuoyunun önünde açık şeffaf görüşme yapılması halinde tutum belgemizde duyurduğumuz ilkeler çerçevesinde müzakerelere ve ortak aday fikrine açığız" dedi. Sancar, "Eğer bu çağrımıza karşılık alamazsak en doğal hakkımız olan seçimlere kendi adayımızla girme seçeneğini de çok ciddi bir şekilde önümüzde tutuyoruz" diye ekledi.

Terörist başı Öcalan posteri açmaya kalktılar

Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından gerçekleştirilen 5’inci Olağan Kongre esnasında yüzlerini bezle kapatan iki kişi ise salonda terörist başı Abdullah Öcalan’ın posterini açmaya çalıştı.

HDP 5’inci Olağan Kongresi Ankara’da yer alan Ankara Spor Salonunda gerçekleştiriliyor. Kongre esnasında HDP Eş Başkanı Pervin Buldan’ın sahnede konuşma yaptığı esnada, yüzlerini gizleyen iki kişi sahnenin önüne doğru hamle yaparak terörist başı Abdullah Öcalan’ın posterini açmaya çalıştı. Alanda yer alan görevlilerce şahıslara müdahale edilirken, yüzü bezle kapalı şahıslar posteri eline alarak tribünlere doğru koşarak uzaklaştı.