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HDP'li Sırrı Sakık'tan CHP'ye çağrı

HDP eski milletvekili Sırrı Sakık, CHP'yi zora sokacak ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 22:54:00 -
HDP'li Sırrı Sakık'tan CHP'ye çağrı

HDP'li 3 belediyeye, haklarındaki terör soruşturmaları nedeniyle kayyım atanmıştı.

Bunun üzerine HDP eski milletvekili Sırrı Sakık, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda CHP'li belediye başkanlarına seslendi.

Sakık, HDP'den oy isteyip 'zafer' çıkarttığını belirttiği CHP'nin, kayyım atamalarına sessiz kalmasına tepki gösterdi.

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