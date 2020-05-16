HDP'li Sırrı Sakık'tan CHP'ye çağrı
HDP eski milletvekili Sırrı Sakık, CHP'yi zora sokacak ifadeler kullandı.
HDP'li 3 belediyeye, haklarındaki terör soruşturmaları nedeniyle kayyım atanmıştı.
Bunun üzerine HDP eski milletvekili Sırrı Sakık, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda CHP'li belediye başkanlarına seslendi.
Sakık, HDP'den oy isteyip 'zafer' çıkarttığını belirttiği CHP'nin, kayyım atamalarına sessiz kalmasına tepki gösterdi.
Gündem
İttifak deşifre oldukça gerçekler ortaya çıkıyor! Sırrı Süreyya’dan Meral Akşener’in sözlerine sert cevap