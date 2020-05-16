HDP'li Pervin Buldan'dan skandal sözler

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin İstanbul il binasında düzenlediği basın toplantısında terör soruşturmaları gerekçesiyle Siirt, Iğdır, Baykan, Kurtalan ve Altınova belediyelerine yapılan kayyım atamalarına tepki gösterdi.

Türk bayrağından ve İstiklal Marşı'ndan rahatsız oldu

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Eş Genel Başkanı Buldan, “Kayyım atamasından sonra Siirt Belediye binasına Türk bayrağı asılmış, İstiklal Marşı okunmuştur. Siirt hangi ülkenin toprakları içerisindedir? Siirt Türkiye topraklarının içerisinde olan bir kenttir. Orada Kürtler yaşıyor olabilir ama orası Türkiye coğrafyasıdır, Türkiye’nin içinde olan bir kenttir. Başka bir ülke toprağına gidip orayı işgal etmediniz ki Türk bayrağı asıp İstiklal Marşı okuyorsunuz. Neyin mesajını kime vermeye çalışıyorsunuz? Bunu özellikle iktidar sormak isterim” şeklinde skandal ifadeler kullandı.

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Buldan, “Bu konuda “Iğdır Belediyesi’ne kayyım atayan zihniyet, Siirt’e kayyım atayan zihniyet, İstanbul’a da İzmir’e de Ankara’ya da kayyım atamayı mutlaka aklından geçirecektir. Biz bugün eğer hep birlikte Iğdır’a atanan kayyıma ses çıkarmazsak, Siirt'e güçlü bir şekilde itiraz etmezsek; İstanbul’a, Ankara’ya, Antalya’ya, İzmir’e, Mersin’e atanacak olan kayyımlarda hepimizin sorumluluğu olacaktır. Bunu unutmayalım lütfen” iddialarında bulundu.