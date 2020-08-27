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Aktüel HDP'li Gergerlioğlu: "Pandemi hastanelerinde hekimler istifa ediyor"
Aktüel

HDP'li Gergerlioğlu: "Pandemi hastanelerinde hekimler istifa ediyor"

Yeniakit Publisher
2020-08-27 12:54:06 -
HDP'li Gergerlioğlu: "Pandemi hastanelerinde hekimler istifa ediyor"

TBMM (AA) - HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, pandemi hastanelerinde hekimlerin istifa ettiğini savunarak, "Çünkü çok ağır bir yük altındalar. Maddi ve manevi olarak haklarını alamıyorlar." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, intihara kalkıştıktan bir süre sonra hayatını kaybeden İ.E'ye yönelik "nitelikli cinsel saldırı" suçlamasıyla hakkında dava açılan Uzman Çavuş Musa O'nun serbest bırakılmasının, kamu vicdanını zedelediğini söyledi.

"Belki delilleri karartma şüphesi yok ve benzeri gerekçelerle bu kişiyi serbest bırakabilirsiniz ama kamu vicdanı bunu kabul etmiyor. Mahkemeler millet adına karar veriyorsa bilin ki millet bu kararı kabul etmiyor." diyen Gergerlioğlu, tecavüz sanığının serbest ancak hakkını isteyen, mağdur kişilerin çok çabuk tutuklanabildiğini öne sürdü.

Kovid 19 salgınının yönetilemez durumda olduğunu iddia eden Gergerlioğlu, "Pandemi hastanelerinde hekimler istifa ediyorlar. Çünkü çok ağır bir yük altındalar. Maddi ve manevi olarak haklarını alamıyorlar." dedi.

Sağlık çalışanlarının sesine kulak verilmesi gerektiğini kaydeden Gergerlioğlu, "Doktor istifalarını kabul etmemekle bu işin altından kalkamazsınız. Tabipler Birliğinin önerilerini yerine getirmekten başka çare yoktur." değerlendirmesinde bulundu.



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