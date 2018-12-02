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HDP'li Buldan haddini aştı! 'İmralı'nın kapısında kilit olduğu sürece barış olmaz'

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin İzmir 3'üncü Olağanüstü Kongresi'ndeki konuşmasında, "Oslo'da yeni bir barış ve müzakere sürecinin başladığını ifade edenler, şunu bilsinler ki İmralı Cezaevi'nin kapısında koca bir kilit varken, barış ve müzakere süreci asla ve asla olmaz" dedi.

02 Aralık 2018 Pazar 18:12
HDP'li Buldan haddini aştı! 'İmralı'nın kapısında kilit olduğu sürece barış olmaz'

HDP'nin İzmir 3'üncü Olağanüstü Kongresi, Bayraklı ilçesindeki Tepekule Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Kongreye HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP İzmir milletvekilleri Murat Çepni ile Sepil Kemalbay ve partililer katıldı.

Kongrenin açılış konuşmasını HDP İzmir İl eş başkanları Semra Uzunok ve Çerkez Aydemir yaptı. Ardından HDP Eş Genel Başkanı Buldan, kürsüye geldi. Son günlerde HDP'ye yönelik baskıların arttığını ileri süren Buldan, şunları söyledi:

"İmralı'da kilit olduğu sürece barış olmaz"

"Özellikle tam da seçim dönemlerinde HDP'ye yoğun baskıların olduğu dönemi tekrar yaşıyoruz. Her sabah mutlaka birkaç ilde arkadaşlarımızın gözaltına alındığı haberi ile uyanıyoruz. Ama siz tutukladıkça biz çoğalacağız. Barış sürecinde hiçbir yerde hiçbir insan yaşamını yitirmedi, anneler ağlamadı. Yaptığımız iş çok onurlu bir işti. Bizi postacılıkla suçlayanlara her zaman şunu söyledik. Bu görevi bize bir kez daha versinler, bir kez daha gideriz, bu görevi üsteniriz. Ancak bu süreci heba edenler, bu süreci bitirenler ve devirenler bugün yine bir yerlerde insanların kafasında farklı bir algı oluşturmaya çalışırken, Oslo'da yeni bir barış ve müzakere sürecinin başladığını ifade edenler, şunu bilsinler ki İmralı Cezaevi'nin kapısında koca bir kilit varken, barış ve müzakere süreci asla olmaz. Cezaevlerinde siyasi rehineler varken, böyle bir sürecin başlamasının imkanı yok. Biz AKP ile müzakere değil, AKP ile mücadele etmek için yola çıktık."

'Seçimler olduğu için Demirtaş’ı serbest bırakmıyorlar'

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM),HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili kararına da değinen Buldan, şöyle konuştu:

"AİHM kararı hukuki bir karardır. Bugün Cumhurbaşkanı'nın AİHM kararını siyasi karar olarak nitelendirmesi, tam da şu noktada önemlidir. Siz AİHM kararını siyasi bir karar olarak görüyorsunuz ancak cezaevlerinde rehin olarak tutulan arkadaşlarımız, siyasi bir karar ile cezaevlerine gönderildi. AİHM kararın hiçe sayılması, yargının bağımsız olmadığını hatırlatıyor. Türkiye'de yargı bağımsız olsaydı bugün karar dikkate alınırdı ve Demirtaş 20 Kasım'da serbest kalırdı. Karar bir emsal teşkil ediyor ve tüm yoldaşlarımızın derhal serbest kalması gerekiyor. Demirtaş’ın içerde kaldığı her an yeni bir hukuksuzluktur. Bu hukuksuzluğun altına, saraya bağlı kalan hakim ve savcılar yeniden imza atıyorlar. Demirtaş'ı serbest bırakacaksınız. Kararı dikkate almak zorundasınız. Bu Türkiye'de milyonların talebidir. Zaman kazanmaya çalışıyorlar. Seçimler olduğu için Demirtaş'ı bırakmıyorlar. Sandığa giden her insanın Figen Yüksekdağ'ı, Selahattin Demirtaş'ı, cezaevindekileri unutacaklarını sanıyorlar. Oysa seçim sandıklarında insanlar size öyle bir ders verecekler ki yaptığınız adaletsizliklerin hesabını sandıkta göreceksiniz."

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 18:12
  1. İzmir
  2. HDP
  3. Pervin Buldan
  4. Küstah açıklama
  5. İmralı
  6. Barış süreci

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  • uyan tcuyan tc14 dk önce
    savcılıkları göreve çağırıyorum bu uzun dillinin dilini kessinler. eğer bu ülkede hala adaşleş kalmışsa bu şerefsizi tıkın içeri
  • uyan tcuyan tc16 dk önce
    ne demek ulan imralının kaopısında kilit olunca barış olmayacaktır demek. siz bu ülke içinde ermenimisiniz yahudimisiniz ne istiyorsunuz şerefsiz piçler azdınız başınıza gelecek var. orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri pi.leridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge piçi abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır (gerçi atatürk'de sebetay selanik yahudisidir) .chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir. Bu gün yada 50 sene önce iş bankası atatürk hisseleri chpkk da olmasaydı bu gün yada 50 sene önce chpkk diye bir parti olmayacaktı. iş bankası ve bankanın ortaklıkları 450 küsur büyük fabrikalar chpkk nın en büyük arpalığıdır. Atatürk'e dışarıdan yahudilerden gelen emir üzerine , hazineye ait olması gerekirken atatürk hisselerini yönetmesi için chpkk ya devredilmiştir.Atatürk' yahudi olmasaydı zaten yahudilertc nin kurulmasınıda engellerlerdi.(osmanlıyı yıkaniçimizdeki ve dışımızdaki vatan haini yahudilerdir.)
  • YusufYusuf19 dk önce
    İmralıdaki toprağın üstünde dik duruyorsa kilit şart, toprağın altında yatay duracaksa kilite gerek yok.
  • AKIN YILMAZAKIN YILMAZ31 dk önce
    bu kadına hattini bildirmek lazım.
  • ARİF KARAHAN ARİF KARAHAN 44 dk önce
    Önce Allah sonrada Türk devleti hepinizin cezasını versin, veriyor İnşallah, sizi emperyalist uşağı alçak hainler sizi. Kürt halkı sizden kurtuldukça özgürleşiyor ve şimdi daha da özgür. Yaşasın büyük TÜRKİYE yaşasın KARDEŞLİK, hainler için yaşasın Narı Cehennem.
  • ........45 dk önce
    Yahu bi ...........
  • kemalkemal46 dk önce
    bunlarin ipini cekmezse devletimiz ,bunlarda böyle tehdit eder !
  • DallıDallı49 dk önce
    MÜSLÜMAN KÜRT KARDEŞLER BU OYUNLARI ARTIK GÖRMEYECEKLER Mİ?AÇIK AÇIK KİMLERE HİZMET EDİYORLAR.İNŞALLAH SÖYLEDİĞİ CEVABI TAM TERSİNE OYUNU GÖREN KARDEŞLER DERS OLARAK VERECEK
  • NurNur52 dk önce
    Kadına bak ya hem terörist hem terbiyesiz sizinle kim barışmak istiyorki! Defol kandile sende arkadaşlarında geberik seni kahrolun emi
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