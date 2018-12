HDP'li Buldan haddini aştı! 'İmralı'nın kapısında kilit olduğu sürece barış olmaz'

HDP'nin İzmir 3'üncü Olağanüstü Kongresi, Bayraklı ilçesindeki Tepekule Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Kongreye HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP İzmir milletvekilleri Murat Çepni ile Sepil Kemalbay ve partililer katıldı.

Kongrenin açılış konuşmasını HDP İzmir İl eş başkanları Semra Uzunok ve Çerkez Aydemir yaptı. Ardından HDP Eş Genel Başkanı Buldan, kürsüye geldi. Son günlerde HDP'ye yönelik baskıların arttığını ileri süren Buldan, şunları söyledi:

"İmralı'da kilit olduğu sürece barış olmaz"

"Özellikle tam da seçim dönemlerinde HDP'ye yoğun baskıların olduğu dönemi tekrar yaşıyoruz. Her sabah mutlaka birkaç ilde arkadaşlarımızın gözaltına alındığı haberi ile uyanıyoruz. Ama siz tutukladıkça biz çoğalacağız. Barış sürecinde hiçbir yerde hiçbir insan yaşamını yitirmedi, anneler ağlamadı. Yaptığımız iş çok onurlu bir işti. Bizi postacılıkla suçlayanlara her zaman şunu söyledik. Bu görevi bize bir kez daha versinler, bir kez daha gideriz, bu görevi üsteniriz. Ancak bu süreci heba edenler, bu süreci bitirenler ve devirenler bugün yine bir yerlerde insanların kafasında farklı bir algı oluşturmaya çalışırken, Oslo'da yeni bir barış ve müzakere sürecinin başladığını ifade edenler, şunu bilsinler ki İmralı Cezaevi'nin kapısında koca bir kilit varken, barış ve müzakere süreci asla olmaz. Cezaevlerinde siyasi rehineler varken, böyle bir sürecin başlamasının imkanı yok. Biz AKP ile müzakere değil, AKP ile mücadele etmek için yola çıktık."

'Seçimler olduğu için Demirtaş’ı serbest bırakmıyorlar'

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM),HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili kararına da değinen Buldan, şöyle konuştu:

"AİHM kararı hukuki bir karardır. Bugün Cumhurbaşkanı'nın AİHM kararını siyasi karar olarak nitelendirmesi, tam da şu noktada önemlidir. Siz AİHM kararını siyasi bir karar olarak görüyorsunuz ancak cezaevlerinde rehin olarak tutulan arkadaşlarımız, siyasi bir karar ile cezaevlerine gönderildi. AİHM kararın hiçe sayılması, yargının bağımsız olmadığını hatırlatıyor. Türkiye'de yargı bağımsız olsaydı bugün karar dikkate alınırdı ve Demirtaş 20 Kasım'da serbest kalırdı. Karar bir emsal teşkil ediyor ve tüm yoldaşlarımızın derhal serbest kalması gerekiyor. Demirtaş’ın içerde kaldığı her an yeni bir hukuksuzluktur. Bu hukuksuzluğun altına, saraya bağlı kalan hakim ve savcılar yeniden imza atıyorlar. Demirtaş'ı serbest bırakacaksınız. Kararı dikkate almak zorundasınız. Bu Türkiye'de milyonların talebidir. Zaman kazanmaya çalışıyorlar. Seçimler olduğu için Demirtaş'ı bırakmıyorlar. Sandığa giden her insanın Figen Yüksekdağ'ı, Selahattin Demirtaş'ı, cezaevindekileri unutacaklarını sanıyorlar. Oysa seçim sandıklarında insanlar size öyle bir ders verecekler ki yaptığınız adaletsizliklerin hesabını sandıkta göreceksiniz."