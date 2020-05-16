HDP'li belediyelere kayyım atandı! Ses kemalistlerin yuvalandığı Halk TV'den geldi
İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen terör soruşturmaları kapsamında HDP'li belediyelere kayyım atanması CHP'li Halk TV'yi rahatsız etti. Halk TV spikeri İrfan Değirmenci, terör iltisaklı belediye başkanlarını savunarak kayyım atanmasının 'Darbe' olduğunu söyledi.
İçişleri Bakanlığı'nca, haklarında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında HDP'li Siirt ili Belediye Başkanı Berivan Helen Işık, Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, Siirt ili Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz, Siirt ili Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül, Muş ili Korkut ilçesi Altınova Belde Belediye Başkanı Casim Budak görevlerinden alınarak belediyelere kayyım atandı. Başkanlar güvenlik güçlerince gözaltına alındı. HDP'li belediyelere kayyım atanmasına Halk TV spikeri İrfan Değirmenci tepki gösterdi.
Halk TV HDP'nin avukatlığına soyundu
Sürekli skandallarla darbe çağrılarıyla gündeme gelen CHP'nin kanalı Halk TV ve sunucusu ise HDP'nin avukatlığına soyundu. Halk TV haber spikeri İrfan Değirmenci, terör soruşturmaları kapsamında HDP'li belediyelere kayyım atanmasına tepki gösterdi. Skandal sözler söyleyen Değirmenci, teröre destek veren belediyelere kayyım atanmasının 'Darbe' olduğunu söyledi.