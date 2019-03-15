0553 313 94 23

HDP'li başkan açıkladı: CHP'yi destekliyoruz

HDP Ceyhan İlçe Başkanı Salih Demir, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin Ceyhan Belediye Başkanı Adayı Kadir Aydar'a destek vereceklerini açıkladı.

15 Mart 2019 Cuma 16:39
HDP'li başkan açıkladı: CHP'yi destekliyoruz

HDP Ceyhan İlçe Başkanı Salih Demir, "CHP adayı Sayın Kadir Aydar'ı, bunu halklarımıza deklare ediyorum, biz HDP olarak demokratik güç birliğinin adayı Sayın Kadir Aydar'ı destekliyoruz." dedi.

Demir, bir düğün salonunda düzenlenen ve CHP Ceyhan Belediye Başkanı Adayı Kadir Aydar'ın da katıldığı törende yaptığı konuşmada, sistemden dolayı bazı fırsatların gelişmediğini ileri sürdü.

Açık açık destek

Yerel seçimde Kadir Aydar'ı destekleyeceklerini ifade eden Demir, şöyle konuştu:

"CHP adayı Sayın Kadir Aydar'ı, bunu halklarımıza deklare ediyorum, biz HDP olarak demokratik güç birliğinin adayı Sayın Kadir Aydar'ı destekliyoruz. Bizi ötekileştirenler gibi değiliz. Biz, daha fazla halkları bir arada tutmak bizim birincil görevimizdir. Ben inanıyorum ki bu faşizan zihniyeti alaşağı etme noktasında, demokratik güç birliğinin adayı ile hem fikiriz."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 16:39
  1. HDP Ceyhan İlçe Başkanı Salih Demir

YORUM YAZ

  • MustafaMustafa1 sa önce
    Dersimiz bombalayanlari destekleyin Müslüman Kürt halkı bunu unutmayacağız dinsiz Marksist düşünceli zavallilar

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Konyaspor ve Rizespor'dan milli takım göndermesi
  1. Konyaspor ve Rizespor'dan milli takım..
  2. Bakan Akar Yeni Zelanda’daki saldırıyı..
  3. Tekirdağ’da öğrenci servisi devrildi:..
  4. Yeni Zelanda'daki saldırıdan yaralı..
  5. Bartın'daki FETÖ/PDY davaları
  6. Bingöl’de Yeni Zelanda’daki saldırı..
  7. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
  8. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
  9. Bakan Soylu’dan Yeni Zelanda’daki..
  10. Türkiye'de flaş Yeni Zelanda hamlesi!
  11. Kozan’da trafik kazası: 1 yaralı
  12. Edirne'de 257 düzensiz göçmen yakalandı
  13. Bakan Selçuk "Nar Projesi"nin..
  14. Ailesel Akdeniz ateşi FMF nedir,..
  15. Kirli ittifakta yeni perde: Biz..
  16. CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi oldu
  17. Nijerya'da çöken okulda ölenlerin..
  18. Bozbey: “Beni eleştirebilirsiniz, ama..
  19. Mecliste 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
  20. Ağaca çarpan araç sürücüsü yaralandı
Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
Demir yüksekliğinin belirtileri nelerdir?
Demir yüksekliğinin belirtileri nelerdir?
Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
Vergide asgari ücretli harcamada milyoner

Günün Karikatürü

15 Mart 2019
Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı