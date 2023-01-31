HDP'li Aslan sobadan sızdan gazdan zehirlendi!
HDP eski Milletvekili Mehmet Ali Aslan, evindeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Yeniakit.com.tr
HDP Batman eski Milletvekili Mehmet Ali Aslan, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
İkamet ettiği Mardin'in Midyat ilçesindeki evinde zehirlendikten sonra, kendi imkanlarıyla Midyat Devlet Hastanesi'ne başvuran HDP'li Aslan, baş dönmesi, mide bulantısı şikayeti ile gittiği hastanede tedavi altına alındı.
Aslan'ın tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
Mehmet Ali Aslan kimdir?
Aslan, 2015 yılında HDP listesinden Mardin milletvekili seçilip, TBMM kürsüsünde yemin ederken Büyük Türk milleti yerine, Büyük Türkiye milleti deyince yemini kabul edilmemişti. Aslan yeminini tekrar ederek gündeme gelmişti.
Öte yandan Aslan hakkında, "Çiyager" kod adlı PKK'lı terörist Cihat Türkan'ın cenazesine katılıp yaptığı konuşma nedeniyle, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.