HDP'li Altınova Belediyesi Eş Başkanı tutuklandı
Yerine kayyım atanarak gözaltına alınan terör sevici Altınova Belediyesi Eş Başkanı Casim Budak tutuklandı.
Gözaltına alınan Altınova Belediyesi Eş Başkanı Casim Budak tutuklandı.
İçişleri Bakanlığı kararıyla 15 Mayıs’ta yerine kayyım atanmasının ardından gözaltına alınan Muş’un Korkut ilçesi Altınova Belde Belediyesi Eş Başkanı Casim Budak, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye çıkarıldı.
Savcılık ifadesi ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Budak, "terör örgütü propagandası yapma" suçundan tutuklandı.
Tutuklanan Budak, Muş E Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü.