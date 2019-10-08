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HDP'den skandal operasyon açıklaması! 'Eğer buna evet derseniz...'

PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonuyla ilgili skandal bir açıklama geldi.

08 Ekim 2019 Salı 16:00
HDP'den skandal operasyon açıklaması! 'Eğer buna evet derseniz...'

PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Fırat'ın doğusuna gerçekleştirilmesi planlanan operasyona şaşırtmayarak karşı çıktı. Temelli, "Uluslararası toplum nezdinde kabul edilirliği olmayan bu savaş girişiminin bir an önce durdurulmasını istiyoruz. Tezekerelere "'Evet' derseniz bir kez daha bu suça ortak olacaksınız" diyerek büyük bir skandala imza attı.

HDP Eş Genel Başkanı Temelli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasına, "Hep birlikte söyleyelim mi? Savaşa hayır. Savaş istemiyoruz. Savaş felakettir, yıkımdır" sözleriyle başladı. Temelli'nin bu ifadesinin ardından salonda bulunanlar, 'Savaşa hayır' sloganları attı.

Tezkerelere karşı çıktı

 Temelli, "Bu tezkerelere artık 'hayır' deme zamanı gelmiştir. Bu tezkerelere 'evet' derseniz, bir kez daha bu suça ortak olacaksınız" ifadesini kullanarak tezkerelere karşı çıktı.

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 16:00
  1. Sezai Temelli
  2. HDP

YORUM YAZ

  • YENİ TÜRKİYE*LİYENİ TÜRKİYE*Lİ22 dk önce
    Hadi lan ordan temelsiz temel haddini aşma yoksa haddini bildirmek vazifemiz olsun.

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