HDP'den skandal operasyon açıklaması! 'Eğer buna evet derseniz...'

PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Fırat'ın doğusuna gerçekleştirilmesi planlanan operasyona şaşırtmayarak karşı çıktı. Temelli, "Uluslararası toplum nezdinde kabul edilirliği olmayan bu savaş girişiminin bir an önce durdurulmasını istiyoruz. Tezekerelere "'Evet' derseniz bir kez daha bu suça ortak olacaksınız" diyerek büyük bir skandala imza attı.

HDP Eş Genel Başkanı Temelli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasına, "Hep birlikte söyleyelim mi? Savaşa hayır. Savaş istemiyoruz. Savaş felakettir, yıkımdır" sözleriyle başladı. Temelli'nin bu ifadesinin ardından salonda bulunanlar, 'Savaşa hayır' sloganları attı.

Tezkerelere karşı çıktı

Temelli, "Bu tezkerelere artık 'hayır' deme zamanı gelmiştir. Bu tezkerelere 'evet' derseniz, bir kez daha bu suça ortak olacaksınız" ifadesini kullanarak tezkerelere karşı çıktı.