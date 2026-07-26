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Bataklıktan özel izinle topluyorlar: Kilosu 120 liradan satılan ot, 2 ayda tam 200 bin lira kazandırıyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Bataklıktan özel izinle topluyorlar: Kilosu 120 liradan satılan ot, 2 ayda tam 200 bin lira kazandırıyor

Samsun'daki UNESCO listesinde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin sulak alanlarında doğal olarak yetişen goga otu, bölge çiftçileri için adeta bacasız bir gelir kapısına dönüştü. Doğa Koruma ve Milli Parklar'dan alınan özel izinlerle sabahın ilk ışıklarında bataklık kenarlarından toplanan özel bitki, kurutulma aşamasının ardından kilogramı 100-120 lira arasında alıcı buluyor. Genellikle Kahramanmaraş'ta tarhana kurutulmasında ve çiçekçilikte çelenk yapımında kullanılan ot, üreticilere sadece iki ay gibi kısa bir sürede 200 bin liraya yakın kazanç sağlıyor.

#1
Foto - Bataklıktan özel izinle topluyorlar: Kilosu 120 liradan satılan ot, 2 ayda tam 200 bin lira kazandırıyor

Samsun'daki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin sulak alanlarında doğal olarak yetişen 'goga otu', özel izinle toplayan çiftçilere 2 ayda 150-200 bin lira kazandırıyor.

#2
Foto - Bataklıktan özel izinle topluyorlar: Kilosu 120 liradan satılan ot, 2 ayda tam 200 bin lira kazandırıyor

Kilogramı 100-120 liradan satılan ot, tarhana kurutmadan çelenk yapımına kadar farklı alanlarda kullanılıyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yetişen hasır otu, bölge çiftçileri için önemli bir geçim kaynağına dönüştü.

#3
Foto - Bataklıktan özel izinle topluyorlar: Kilosu 120 liradan satılan ot, 2 ayda tam 200 bin lira kazandırıyor

19 Mayıs ilçesinin Yörükler Mahallesi'nde yaşayan çiftçiler, Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden özel izin alarak temmuz ve ağustos aylarında deltaya giriyor.

#4
Foto - Bataklıktan özel izinle topluyorlar: Kilosu 120 liradan satılan ot, 2 ayda tam 200 bin lira kazandırıyor

Çiftçiler sabahın ilk ışıklarıyla deltaya giderek erkek ve dişi olarak yetişen bitkinin dişi olanını tek tek söküyor. 15-20 kişilik ekipler halinde çalışan çiftçiler, toplanan otları açık alanda 20-25 gün kurumaya bırakıyor. Kuruyan otlar daha sonra kilogramı 100-120 lira arasında satışa sunuluyor.

#5
Foto - Bataklıktan özel izinle topluyorlar: Kilosu 120 liradan satılan ot, 2 ayda tam 200 bin lira kazandırıyor

Bölgede 20 yıldır goga otu toplayan İsmail Düzenli, "Sabah 7'de çıkıyoruz, akşam 6-7 gibi dönüyoruz. Sonra burada kurutuyoruz. Ardından bağlayıp Kahramanmaraş'a gönderiyoruz. Üzerinde tarhana kurutuyorlar" dedi.

#6
Foto - Bataklıktan özel izinle topluyorlar: Kilosu 120 liradan satılan ot, 2 ayda tam 200 bin lira kazandırıyor

Burhan Düzenli, goga otu toplama işinin fiziksel olarak zorlu olduğunu belirterek, "Biraz zor, herkesin yapacağı bir iş değil. Bir kişi günde 2 bin liraya yakın gelir elde edebilir. Ben 10 yaşından itibaren bu işi yapıyorum. 2 ayda 150-200 bin lira kazanıyorum" diye konuştu.

#7
Foto - Bataklıktan özel izinle topluyorlar: Kilosu 120 liradan satılan ot, 2 ayda tam 200 bin lira kazandırıyor

Turan Düzenli ise bitkinin bataklık kenarlarında yetiştiğini ve toplama sürecinin hassas olduğunu vurgulayarak, "Bitki biraz hassas olduğu için tellere seriyoruz. Yerde nemleniyor. Genelde Kahramanmaraş bölgesine satıyoruz. Tarhana kurutmada kullanılıyor" dedi.

#8
Foto - Bataklıktan özel izinle topluyorlar: Kilosu 120 liradan satılan ot, 2 ayda tam 200 bin lira kazandırıyor

Goga otu ayrıca çiçekçiler tarafından çelenk yapımında da değerlendiriliyor.

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