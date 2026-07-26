Bataklıktan özel izinle topluyorlar: Kilosu 120 liradan satılan ot, 2 ayda tam 200 bin lira kazandırıyor
Samsun'daki UNESCO listesinde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin sulak alanlarında doğal olarak yetişen goga otu, bölge çiftçileri için adeta bacasız bir gelir kapısına dönüştü. Doğa Koruma ve Milli Parklar'dan alınan özel izinlerle sabahın ilk ışıklarında bataklık kenarlarından toplanan özel bitki, kurutulma aşamasının ardından kilogramı 100-120 lira arasında alıcı buluyor. Genellikle Kahramanmaraş'ta tarhana kurutulmasında ve çiçekçilikte çelenk yapımında kullanılan ot, üreticilere sadece iki ay gibi kısa bir sürede 200 bin liraya yakın kazanç sağlıyor.