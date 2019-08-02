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HDP'den PKK sözcülüğü: SİHA kullanmayın, Pençe Harekatı'nı sonlandırın

Terör örgütü PKK'nın sözcülüğüne soyunan HDP'li Sezai Temelli, İHA'ların ve SİHA'ların barış ortamına katkı sağlamayacağını öne sürdü.

02 Ağustos 2019 Cuma 00:45
HDP'den PKK sözcülüğü: SİHA kullanmayın, Pençe Harekatı'nı sonlandırın

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile bir araya geldi.

Nusaybin'de partililerle buluşarak açıklamalarda bulunan Temelli'nin gündeminde, terör örgütü PKK'ya karşı düzenlenen operasyonlarda büyük bir başarı gösteren İHA ve SİHA'lar vardı.

"Pençe Harekatı son bulsun"

Türkiye'nin düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nı hata olarak nitelendiren Temelli, Pençe Harekatı'na son verilmesini istedi.

"İHA ve SİHA kullanılmasın"

HDP'li Sezai Temelli, İHA'ların ve SİHA'ların da kullanılmasının Türkiye'ye bir şey kazandırmayacağını sözlerine ekledi.

Mehmetçik'in kararlı operasyonları

Sezai Temelli'nin sözleri, Kandil'de saklanan PKK'lı teröristlerin yüzünü güldürse de Mehmetçik'in, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara ara vermeye niyeti yok.

 

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 00:45
  1. Mardin
  2. Sezai Temelli
  3. İHA
  4. SİHA
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  6. Pençe Harekatı
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  8. Ahmet Türk
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  10. HDP PKK
  11. Kandil

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