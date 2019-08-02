HDP'den PKK sözcülüğü: SİHA kullanmayın, Pençe Harekatı'nı sonlandırın Terör örgütü PKK'nın sözcülüğüne soyunan HDP'li Sezai Temelli, İHA'ların ve SİHA'ların barış ortamına katkı sağlamayacağını öne sürdü.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile bir araya geldi. Nusaybin'de partililerle buluşarak açıklamalarda bulunan Temelli'nin gündeminde, terör örgütü PKK'ya karşı düzenlenen operasyonlarda büyük bir başarı gösteren İHA ve SİHA'lar vardı. "Pençe Harekatı son bulsun" Türkiye'nin düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nı hata olarak nitelendiren Temelli, Pençe Harekatı'na son verilmesini istedi. "İHA ve SİHA kullanılmasın" HDP'li Sezai Temelli, İHA'ların ve SİHA'ların da kullanılmasının Türkiye'ye bir şey kazandırmayacağını sözlerine ekledi. Mehmetçik'in kararlı operasyonları Sezai Temelli'nin sözleri, Kandil'de saklanan PKK'lı teröristlerin yüzünü güldürse de Mehmetçik'in, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara ara vermeye niyeti yok.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.