HDP'den küstah Sevr Antlaşması hamlesi

Eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu Halkların Demokrasi Partisi (HDP) Türkiye'nin bölünmesini öngören Sevr Antlaşması’nın uygulanması ve Ermenilere tazminat ödenmesi için yayınlanan bildiriye imza attı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığını yaptığı CHP ile Meral Akşener'in İYİ Parti'sinin birlik olup ittifa yaptığı HDP, Sevr Antlaması için küstah bir hamlede bulundu.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98 yıldönümünde "Türklere dayatılan en ağır antlaşma” olarak anılan ve ülkenin bölünmesini öngören Sevr Antlaşması’nın uygulanması için HDP imza attı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; bununla da yetinmeyen HDP'nin imza attı sözde bildiride Ermenilere tazminat ödenmesini içeren madde de yer aldı.

Konuyla ilgili Ermeni Devrimci Federasyonu Partisi Gençlik Ofisi'nden açıklama yapıldı.

HDP Gençlik Meclisi’nin imza attığı sözde bildiride “Sevr Antlaşması, Ermeni Soykırımı nedeniyle adil bir tazminatın ödemesini sağlayan tek uluslararası hukuki belge niteliğindedir” ifadelerine yer verildi.