Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

HDP'den küstah çağrı! 'Türkiye bölgeden çekilsin'

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, ABD'nin Suriye'den çekilme kararıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Türkiye ve Rusya'nın da bölgeden çekilmesi lazım" dedi.

20 Aralık 2018 Perşembe 21:53
HDP'den küstah çağrı! 'Türkiye bölgeden çekilsin'

ABD’nin Suriye’den çekilme kararını değerlendiren HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "ABD de çekilsin, Türkiye ve Rusya da çekilsin. Bütün dış güçlerin çekilmesi gerekiyor" dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl Örgütü'nü ziyareti sonrasında açıklamalarda bulunan Sezai Temelli ABD'nin Suriye'den çekilme kararını değerlendirdi.

ABD'nin daha önce de benzeri açıklamaları olduğunu hatırlatan Temelli, son olarak ABD Başkanı Trump'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla duyurduğu çekilme kararını ise taktiksel bir hamle olarak yorumladı.

İşte Sezai Temelli'nin ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin açıklaması:

"Hepsi birden oradan çekilsin"

"ABD'nin Suriye'den çekilme kararı aslında bu taktik bir hamle olarak görülüyor. Daha önce de ABD yönetiminin benzer açıklamaları olmuştu. Bizim görüşümüz çok net ve açıktır. Suriye'den bütün dış güçler çekilsin. ABD de çekilsin, Türkiye ve Rusya da çekilsin. Bütün dış güçlerin çekilmesi, Suriye halklarının kendi geleceklerine, kaderine karar vermesi bizim önceliğimizdir. Çekilirken de yanlarına oraya götürdükleri çeteleri, silahlı güçleri de alsınlar, o zaman Suriye halkları mutlaka bir çözümü var edecektir, biz de onu desteklemeliyiz. ABD'nin çekilme kararı bütün dış güçlere vesile olsun ve hepsi birden oradan çekilsin."

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 21:53
  1. Diyarbakır
  2. HDP
  3. Suriye
  4. ABD
  5. Sezai Temelli

YORUM YAZ

  • LiberoLibero43 dk önce
    Oraya giderken sana mı sorduk.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İngiltere'den drone alarmı! 11 bin kişi mahsur kaldı
  1. İngiltere'den drone alarmı! 11 bin..
  2. Süper Loto çekildi (2)
  3. Süper Loto çekildi (1)
  4. Pentagon'dan flaş açıklama! 'Hava ve..
  5. Fenerbahçe farklı kazandı! Son 16'ya..
  6. 'Süresiz Nafaka' mağduru emekli..
  7. Çocuklardan TBMM Başkanı Yıldırım'a..
  8. ABD'nin Suriye'den çekilme kararının..
  9. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde..
  10. Netanyahu ve Trump arasında flaş..
  11. Macaristan'da tartışmalı "fazla mesai"..
  12. Panathinaikos'ta Xavi Pascual dönemi..
  13. Pentagon'dan "Suriye'de hava..
  14. Fransızlar yazdı! Zafer Erdoğan'ın
  15. Netanyahu ile Trump ABD'nin Suriye'den..
  16. Basketbol: THY Avrupa Ligi
  17. HDP'den küstah çağrı! 'Türkiye..
  18. Maçın ardından
  19. Düzce'deki FETÖ/PDY davası
  20. Kayıp kişinin eşi tarafından..
Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz
Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz
Dev şirkete kayyım atandı
Dev şirkete kayyım atandı
Vehbi Koç ‘Allah’ denmesinden rahatsız olmuş!
Vehbi Koç ‘Allah’ denmesinden rahatsız olmuş!
ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi
Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi

Günün Karikatürü

21 Aralık 2019
Son günlerin tartışılan konusuna Diyanet son noktayı koydu: Kur'an Allah kelamı!
Son günlerin tartışılan konusuna Diyanet son noktayı koydu: Kur'an Allah kelamı!
Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'
Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'