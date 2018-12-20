HDP'den küstah çağrı! 'Türkiye bölgeden çekilsin'

ABD’nin Suriye’den çekilme kararını değerlendiren HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "ABD de çekilsin, Türkiye ve Rusya da çekilsin. Bütün dış güçlerin çekilmesi gerekiyor" dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl Örgütü'nü ziyareti sonrasında açıklamalarda bulunan Sezai Temelli ABD'nin Suriye'den çekilme kararını değerlendirdi.

ABD'nin daha önce de benzeri açıklamaları olduğunu hatırlatan Temelli, son olarak ABD Başkanı Trump'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla duyurduğu çekilme kararını ise taktiksel bir hamle olarak yorumladı.

İşte Sezai Temelli'nin ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin açıklaması:

"Hepsi birden oradan çekilsin"

"ABD'nin Suriye'den çekilme kararı aslında bu taktik bir hamle olarak görülüyor. Daha önce de ABD yönetiminin benzer açıklamaları olmuştu. Bizim görüşümüz çok net ve açıktır. Suriye'den bütün dış güçler çekilsin. ABD de çekilsin, Türkiye ve Rusya da çekilsin. Bütün dış güçlerin çekilmesi, Suriye halklarının kendi geleceklerine, kaderine karar vermesi bizim önceliğimizdir. Çekilirken de yanlarına oraya götürdükleri çeteleri, silahlı güçleri de alsınlar, o zaman Suriye halkları mutlaka bir çözümü var edecektir, biz de onu desteklemeliyiz. ABD'nin çekilme kararı bütün dış güçlere vesile olsun ve hepsi birden oradan çekilsin."