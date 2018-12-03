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HDP Van belediye başkan adayları 2019

HDP Van belediye başkan adayları ne zaman belli olacak? HDP bir yandan CHP ile ittifak yapmak için çalışmalarına devam ederken diğer yandan da HDP belediye başkan adaylarını belirlemeye çalışıyor.HDP Van belediye başkan adayları 2019 listesi ne zaman açıklanacak? HDP Van Büyükşehir Belediye başkan adayı kim? HDP Van belediye başkan adayı listesinde hangi isimler yer alacak?

03 Aralık 2018 Pazartesi 18:31
HDP Van belediye başkan adayları 2019

HDP Van belediye başkan adayları ne zaman belli olacak? HDP bir yandan CHP ile ittifak yapmak için çalışmalarına devam ederken diğer yandan da HDP belediye başkan adaylarını belirlemeye çalışıyor. HDP Van belediye başkan adayları 2019 listesi ne zaman açıklanacak? HDP Van belediye başkan adayları kim? HDP Van belediye başkan adayı listesinde hangi isimler yer alacak?

HDP 2019 yerel seçim belediye başkan adayları merak ediliyor. HDP belediye başkan aday adaylık başvuruları 5 Aralık'ta sona erecek olmasıyla birlikte şimdi gözler HDP'nin 2019 belediye başkanlık seçimleri için adaylarına çevrildi. Peki HDP belediye başkan adayları kim oldu?  Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı Halkların Demokratik Partisi (HDP) 2019 yerel seçimler için CHP ile ittifak yapmak için dirsek temasını sürdürüyor. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığında HDP ile ittifak yapacağı beklenirken, HDP’nin Van belediye başkan adayının kim olacağı ise merak ediliyor. Halka değil de terör örgütü PKK’ya hizmet eden HDP’nin Van Belediye Başkanlığına kayyum atanmıştı. Van Valisi Murat Zorluğlu Van Büyükşehir Belediye Başkanı atanmasıyla birlikte hizmete kavuşan Vanlılar, 2019 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler için partilerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. HDP Van Büyükşehir Belediye başkan adayı önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. 

Van 2014 yerel seçim sonuçları

BDP adayı Bekir Kaya % 53.1

AK Parti adayı Osman Nuri Gülaçar % 41.

SP adayı Fethullah Erbaş % 1.3

Van 24 Haziran 2018 seçim sonuçları

HDP % 59.40 milletvekili sayısı 5

AK Parti % 31.73 milletvekili sayısı 3

MHP % 3.07

CHP % 2.59

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HDP Kars belediye başkan adayları 2019 kim?

HDP Ağrı belediye başkan adayları 2019 kim?

HDP Mersin belediye başkan adayları 2019! HDP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim?

HDP Diyarbakır belediye başkan adayları 2019! HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkan adayı kim?

AK Parti Van belediye başkan adayları kimler 2019?

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 18:31
  1. Van
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