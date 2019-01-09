31 Mart 2019 yerel seçimlerinde HDP'nin belediye başkan adayları belli olmaya devam ediyor. Halkların Demokratik Partisi-HDP, 2019 yerel seçim belediye başkan adaylarını 19 merkezde ön seçim sonucu belirledi. HDP'nin belli olan belediye başkan adayları arasında Diyarbakır Silvan ilçesi de yer aldı. Peki HDP Silvan belediye başkan adayı kim oldu? İşte 2019 yerel seçim HDP Silvan belediye başkan adayları 2019.

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı Halkların Demokratik Partisi (HDP) 2019 yerel seçimler için CHP ile ittifak yapmak için dirsek temasını sürdürüyor. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığında HDP ile ittifak yapacağı beklenirken, HDP’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkan adayının kim olacağı ise merak ediliyor. Halka değil de terör örgütü PKK’ya hizmet eden HDP’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığına kayyum atanmıştı. Atanan kayyum sayesinde hizmete kavuşan Diyarbakırlılar, 2019 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler için partilerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. HDP’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayının Celal Doğan olacağı söyleniyor.

HDP Silvan belediye başkan adayları 2019 listesi

HDP Diyarbakır Silvan Bağlar belediye bakan adayı Naşide Toprak – Abbas Azizoğlu oldu.

Diyarbakır HDP Lice belediye bakan adayı Salime Zingil – Tarık Mercan, HDP Diyarbakır Yenişehir Bağlar belediye bakan adayı İbrahim Çiçek – Belgin Diken, HDP Diyarbakır Bağlar belediye bakan adayı Zeyad Ceylan ve Zübeyde Zümrüt oldu. AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cumali Atilla olmuştu.

HDP belediye başkan adayları 2019 yerel seçim Türkiye geneli

Diyabakır 2014 yerel seçim sonuçları

BDP adayı Gültan Kışacak % 55

AK Parti adayı Mehmet Galip Ensarioğlu % 34

Hüda Par adayı % 4

Bağlar 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 58

AK Parti % 32

Hüda Par % 4

Bismil 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 68

AK Parti % 25

Hüda Par % 3

Çermik 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 46

BDP % 41

Hüda Par % 8

Çınar 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 46

AK Parti % 37

Hüda Par % 13

Dicle 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 49

AK Parti % 44

Hüda Par % 2

Hani 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 45

AK Parti % 36

SP % 9

Hüda Par % 6

Hazro 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 67

AK Parti % 23

Hüda par % 4

Lice 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 89

AK Parti % 7

Silvan 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 69

AK Parti % 22

Hüda Par % 4

Sur 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 54

AK Parti % 36

Hüda Par % 6