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Aktüel

HDP önündeki aileler evlet nöbetine sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile ara verdi

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler, eylemlerine 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile ara verdi.

2020-04-23 10:36:35 -
HDP önündeki aileler evlet nöbetine sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile ara verdi

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler, eylemlerine 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile ara verdi.


İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge ile Zonguldak ilinin de bulunduğu 30 büyükşehir de 4 gün sokağa çıkma kısıtlamasının getirilmesinin ardından HDP il binası önünde çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla oturma eylemi başlatan 142 aile, kısıtlama ile birlikte evlat nöbetinin 234’üncü gününde eylemlerine ara verdi. Ailelerin 4 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından eylemlerine devam edeceği kaydedildi.


Aileler, 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatmıştı.

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