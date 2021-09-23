HDP öğrencilerin arasına sızdı

Oğuzhan Gültekin Ankara

2013 yılında yaşanan Gezi Parkı olaylarında 3-5 ağaç bahane edilerek ülkeyi kaosa sürüklemeye çalışanlar arasında bulunan HDP’li teröristler şimdi öğrencilerin arasına girerek ikinci Gezi Parkı eylemlerinin temellerini atmaya çalışıyor.

Katliamcı bunlar

Konuya ilişkin Akit’e konuşan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, şunları dile getirdi: “Geçmişte kimse yurtlarda kalmak istemezdi. Şimdi yurtlarda konfor arttı, güzelleştiler. Giren bir daha çıkmak istemiyor. Tabii ki dışarda kalan öğrenciler için çalışmalar yapılabilir. Dersim Dağ öncelikle kardeşinin yaptığı katliamların hesabını versin. Dağ’ın Gazi meclisimizde olması bile utançtır. Teröristin kardeşinden milletvekili olmaz.”

Havalarını alırlar

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı da, şu değerlendirmede bulundu: “Türkiye için 2 yıl sonra büyük bir dönüm noktası yaşanacak. Bu yüzden ellerine geçen her fırsatı değerlendirmeye çalışıyorlar. Öğrenciler üzerinden planlanan bir provokasyona asla izin vermeyiz. Hükümetimiz gençlerimiz için elinden geleni yapıyor. Her yıl yeni yurtlar açıyor.”