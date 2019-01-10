HDP Malatya ilçe belediye başkan adayları 2019 son dakika

Belediye başkan adayları 2019 son dakika HDP Malatya belediye başkan adayları isim listesi açıkladı mı? Halkların Demokratik Partisi Malatya, Diyarbakır, Şırnak, Ağrı, Hakkari, Van ve Muş olmak üzere bir çok ilde belediye başkan adaylarını son dakika açıkladı. 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimler için HDP Malatya belediye başkan adayları merak ediliyor. HDP Malatya ilçe belediye başkan adayları kim? Malatya Arvguvan HDP belediye başkan adayı kim oldu?

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı Halkların Demokratik Partisi (HDP) 2019 yerel seçimler için CHP ile ittifak yapmak için dirsek temasını sürdürüyor. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığında HDP ile ittifak yapacağı beklenirken, HDP’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkan adayının kim olacağı ise merak ediliyor. Halka değil de terör örgütü PKK’ya hizmet eden HDP’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığına kayyum atanmıştı. Atanan kayyum sayesinde hizmete kavuşan Diyarbakırlılar, 2019 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler için partilerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. HDP Kars belediye başkan adayı Ayhan Bilgen oldu. HDP Mardin Büyükşehir Belediyesi: Ahmet Türk olurken, HDP Van Büyükşehir Belediye başkan adayları Van Büyükşehir Belediyesi: Bedia Özgökçe Ertan – Mustafa Avcı, HDP Muş belediye başkan adayları Sibel Genç – Sırrı Sakık oldu.

HDP Malatya belediye başkan adayları 2019

HDP Malatya Büyükşehir Belediye başkan adayı henüz açıklanmazken, HDP Malatya Arvguvan belediye başkan adayları Seda Gültüten ve İlhan Yıldız oldu.

Malatya belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti adayı Ahmet Çakır % 61

CHP adayı Hakan İnci % 17

SP adayı Ahmet Münir Erkal % 9

Arguvan belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 57

AK Parti 33

HDP % 6