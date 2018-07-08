HDP kendi içinde yarışıyor! 22'den 23'e çıkardılar
Meclis'in yeni dönemi başlarken milletvekilleri yemin ediyor. Ancak HDP'de durum farklı, 22 saniyede 'yemin eden' HDP'nin Batman milletvekili Ayşe Acar Başaran'dan sonra, HDP'nin Van Milletvekili Muazzez Orhan da gelişme göstererek 23 saniyede 'yemin ediyor'.08 Temmuz 2018 Pazar 10:40
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'de 'yemin' rezaleti bitmiyor. HDP'nin Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'dan sonra bir rezalet de HDP'nin Van Milletvekili Muazzez Orhan'dan geldi. Ayşe Acar'ın 22 saniyelik 'yemin'inden sonra gelişme gösteren Muazzez Orhan 'yemin'inini 23 saniyede tamamladı.
HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan, Meclis'te yemin metnini kısık sesle okuyunca geçici Meclis Başkanı Durmuş Yılmaz tarafından uyarıldı. Orhan, yemin metnini tekrar okudu.
MECLİS'TEN TEPKİ TOPLADI
HDP'li vekil Muazzez Orhan, milletvekili yeminini okumak için kürsüye çıktı. Yemin metnini kısık sesle ve hızlı bir şekilde okuyarak tamamlayan Orhan'a diğer milletvekilleri büyük tepki gösterdi.
MECLİS BAŞKANI, YEMİN METNİNİ TEKRAR OKUTTU
Gelen tepkiler sonrası Meclis'te geçici başkanlık görevini yürüten Durmuş Yılmaz, Muazzez Orhan'ı tekrar kürsüye çağırarak, metni yüksek sesle tekrar okuttu.
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