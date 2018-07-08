HDP kendi içinde yarışıyor! 22'den 23'e çıkardılar

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'de 'yemin' rezaleti bitmiyor. HDP'nin Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'dan sonra bir rezalet de HDP'nin Van Milletvekili Muazzez Orhan'dan geldi. Ayşe Acar'ın 22 saniyelik 'yemin'inden sonra gelişme gösteren Muazzez Orhan 'yemin'inini 23 saniyede tamamladı.

HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan, Meclis'te yemin metnini kısık sesle okuyunca geçici Meclis Başkanı Durmuş Yılmaz tarafından uyarıldı. Orhan, yemin metnini tekrar okudu.

MECLİS'TEN TEPKİ TOPLADI

HDP'li vekil Muazzez Orhan, milletvekili yeminini okumak için kürsüye çıktı. Yemin metnini kısık sesle ve hızlı bir şekilde okuyarak tamamlayan Orhan'a diğer milletvekilleri büyük tepki gösterdi.

MECLİS BAŞKANI, YEMİN METNİNİ TEKRAR OKUTTU

Gelen tepkiler sonrası Meclis'te geçici başkanlık görevini yürüten Durmuş Yılmaz, Muazzez Orhan'ı tekrar kürsüye çağırarak, metni yüksek sesle tekrar okuttu.