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HDP kendi içinde yarışıyor! 22'den 23'e çıkardılar

Meclis'in yeni dönemi başlarken milletvekilleri yemin ediyor. Ancak HDP'de durum farklı, 22 saniyede 'yemin eden' HDP'nin Batman milletvekili Ayşe Acar Başaran'dan sonra, HDP'nin Van Milletvekili Muazzez Orhan da gelişme göstererek 23 saniyede 'yemin ediyor'.

08 Temmuz 2018 Pazar 10:40

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'de 'yemin' rezaleti bitmiyor. HDP'nin Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'dan sonra bir rezalet de HDP'nin Van Milletvekili Muazzez Orhan'dan geldi. Ayşe Acar'ın 22 saniyelik 'yemin'inden sonra gelişme gösteren Muazzez Orhan 'yemin'inini 23 saniyede tamamladı.

HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan, Meclis'te yemin metnini kısık sesle okuyunca geçici Meclis Başkanı Durmuş Yılmaz tarafından uyarıldı. Orhan, yemin metnini tekrar okudu.

MECLİS'TEN TEPKİ TOPLADI

HDP'li vekil Muazzez Orhan, milletvekili yeminini okumak için kürsüye çıktı. Yemin metnini kısık sesle ve hızlı bir şekilde okuyarak tamamlayan Orhan'a diğer milletvekilleri büyük tepki gösterdi.

MECLİS BAŞKANI, YEMİN METNİNİ TEKRAR OKUTTU

Gelen tepkiler sonrası Meclis'te geçici başkanlık görevini yürüten Durmuş Yılmaz, Muazzez Orhan'ı tekrar kürsüye çağırarak, metni yüksek sesle tekrar okuttu.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 10:40
  1. Batman
  2. Van
  3. Hdp
  4. Muazzez Orhan
  5. durmuş yılmaz
  6. TBMM

YORUM YAZ

  • HsnHsn56 dk önce
    kk ve temel ortaya koydukları hainlik ya da hırs ile meclise hdpkk larla kirlettiler sevinenilirler
  • Metehan İNCE Metehan İNCE 56 dk önce
    Türk düşmanlarına karşı acımasız olun onlar kazanırlarsa bize hiç acımazlar MİLLİYETÇİ BÜYÜK TÜRKDEVLETİ iktidarında Atatürk ve Türk düşmanı pkk ve etnik kürt milliyetçiliğine destek verenlerin vatandasliklari iptal edilecektir Türkiye Cumhuriyetinden almış oldukları tüm resmi belgeler iptal edilecek yok hükmünde sayılacaktır. YAŞASIN MILLIYETCI BÜYÜK TÜRK DEVLETİ2032
  • Nasır Önder Nasır Önder 45 dk önce
    Sizi meclise sokanların ve destekleyenlerin Allah belasını versin. Tüm Şehitlerin ahı sizin üzerinizde olsun. Allah sizi kahretsin.katil köpekler
  • ReklamReklam31 dk önce
    IDAM GELSIN IDAM GELSINIDAM GELMESSE BUNLARIN SONU GELMEZ
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