HDP için yanıp tutuşan İmamoğlu’na zor soru: Kandil’e selam gönderdiklerinde...

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Diyarbakır'da HDP'lilerle görüşen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kaleme aldı.

Bugünkü köşe yazısında İmamoğlu'na dikkat çeken sorular soran Hakan, "HDP’nin talepleri var abi! Sen o taleplere ne diyorsun? Kucaklayınca bitiyor mu talepler? Kandil’e selam gönderdiklerinde... 'Hadi gel bir kucaklaşalım ve unutalım' mı diyeceksin? " ifadelerini kullandı.

Hakan'ın yazısının ilgili kısmı şöyle;

Ekrem İmamoğlu’nun '82 milyon birbirini kucaklasın... Kucaklaşırsak sorunlar çözülür... Kucaklaşalım... Kucak, kucak, kucak...' demesini ilk üç gün ben de destekledim ama artık biraz sıkıldım galiba.

HDP’nin talepleri var abi! Sen o taleplere ne diyorsun? Kucaklayınca bitiyor mu talepler? Kandil’e selam gönderdiklerinde... 'Hadi gel bir kucaklaşalım ve unutalım' mı diyeceksin? Özerklik falan meselesi var... Kucaklaşınca geçecek mi? Eskiden 'Benim de Kürt arkadaşlarım var' denirdi, onun yerini 'Hadi gel kucaklaşalım' mı alacak nedir?