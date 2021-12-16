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Gündem HDP fırsatçıların zam oyunu üzerinden yüzde 50 artış yapılan asgari ücreti eleştirdi!
Gündem

HDP fırsatçıların zam oyunu üzerinden yüzde 50 artış yapılan asgari ücreti eleştirdi!

HDP son 50 yılın en yüksek artışıyla 4 bin 250 lira olan asgari ücreti, marketlerin zam oyunu üzerinden eleştirdi. HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, asgari ücretin 6 bin liraya yükseltilmesi gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 20:16:00 - 2021-12-16 20:18:28
HDP fırsatçıların zam oyunu üzerinden yüzde 50 artış yapılan asgari ücreti eleştirdi!

HDP, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4 bin 250 lira olarak açıkladığı asgari ücreti, stokçuluk yapan fırsatçıların zam oyununu gerekçe göstererek eleştirdi.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, son 50 yılın en yüksek artışıyla asgari ücrete yapılan yüzde 50 oranında zamla ilgili olarak Twitter hesaplarından açıklama yaptı.

Marketlerin zam oyunu üzerinden iktidarı hedef aldı

Marketlerin zam oyunu üzerinden iktidarı hedef alan HDP'li Pervin Buldan, asgari ücrette yapılan artışın ürünlere gelen zamlar karşısında eriyeceğini belirterek, “Asgari ücretteki artıştan Pirus Zaferi çıkarmaya çalışan iktidar, sefalet koşullarında ısrar ediyor. Bu artış market reyonlarında erimeye mahkûmdur. Asgari ücret 6.000 TL olmalı, işten çıkarma yasaklanmalıdır” ifadelerini kullandı.

İşveren ve çalışan memnun, Mithat Sancar şikayetçi

İşveren ve çalışanı memnun ederek beklentileri karşılayan asgari ücretin işçilerin derdine deva olmayacağını ileri süren Mithar Sancar ise, “Bir lütufmuş gibi sunulan yeni asgari ücret işçilerin derdine deva olmayacak. İnsan onuruna yaraşır bir yaşam için bu artış yetmez. Acil ihtiyaç; asgari ücreti 6.000 TL’ye yükseltmek, işten çıkarmaları yasaklamak, gelir kaybını önleyecek tedbirler almaktır” dedi.

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Yorumlar

urfalı

asğari ücret 6 bin olursa ne kadarını dağda yaşam için kaçını kesinti yapacaksın hani sizin belediyelerin çalışma şekli olduğundan geldi bu soru
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sihadan memnunlar

bunların en memnun olup memnuyetten havalara uçtukları ücret ihalar sihalar sidalar onlarsız bir yaşam düşünemiyorlar
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