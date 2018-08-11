HDP Diyarbakır’da havasını aldı

HDP tarafından Yenişehir ilçesinde bulunan İstasyon Meydanı’nda ‘Gençlik şöleni, halk buluşması’ mitingi düzenlendi.

SOKAKLAR BOŞ KALDI

Dün akşam saatlerinden itibaren meydana çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Bugün akşam saatlerinde başlayan mitinge vatandaşlar ikili aramanın ardından içeri alındı.

Saat 17.00’da başlayan mitinge HDP’li bazı milletvekillerinin katılmasına rağmen katılımın az olduğu görüldü.