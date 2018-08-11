HDP Diyarbakır’da havasını aldı
HDP’nin düzenlediği ve milletvekillerinin de katıldığı ‘Gençlik şöleni, halk buluşması’ mitingine vatandaşlar ilgi göstermedi.11 Ağustos 2018 Cumartesi 22:04
HDP tarafından Yenişehir ilçesinde bulunan İstasyon Meydanı’nda ‘Gençlik şöleni, halk buluşması’ mitingi düzenlendi.
SOKAKLAR BOŞ KALDI
Dün akşam saatlerinden itibaren meydana çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Bugün akşam saatlerinde başlayan mitinge vatandaşlar ikili aramanın ardından içeri alındı.
Saat 17.00’da başlayan mitinge HDP’li bazı milletvekillerinin katılmasına rağmen katılımın az olduğu görüldü.
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