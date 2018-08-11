0553 313 94 23

HDP Diyarbakır’da havasını aldı

HDP’nin düzenlediği ve milletvekillerinin de katıldığı ‘Gençlik şöleni, halk buluşması’ mitingine vatandaşlar ilgi göstermedi.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 22:04
HDP Diyarbakır’da havasını aldı

HDP tarafından Yenişehir ilçesinde bulunan İstasyon Meydanı’nda ‘Gençlik şöleni, halk buluşması’ mitingi düzenlendi.

SOKAKLAR BOŞ KALDI

Dün akşam saatlerinden itibaren meydana çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Bugün akşam saatlerinde başlayan mitinge vatandaşlar ikili aramanın ardından içeri alındı.

Saat 17.00’da başlayan mitinge HDP’li bazı milletvekillerinin katılmasına rağmen katılımın az olduğu görüldü.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 22:04
  1. HDP
  2. Diyarbakır’da boş sokaklara konuştu
  3. diyarbakır
  4. yenişehir
  5. miting
  6. milletvekili
  7. en son haber

YORUM YAZ

  • TÜRKOĞLUTÜRKOĞLU2 sa önce
    PEKİ BAŞKANLIK SEÇİMİNDE O KADAR OYU BUNLARA KİM VERDİ.ORTADA BİR AÇMAZ VAR.
  • ahmetahmet2 sa önce
    PKK kahroldu, böyle oldu:)
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Denizli'de baba dehşeti: Eşini ve kızını öldürüp intihar etti
  1. Denizli'de baba dehşeti: Eşini ve..
  2. FETÖ'nün Aydın'daki kasası hücre..
  3. İran'dan Amerika'ya sert tepki:..
  4. İran'dan Türkiye'ye destek mesaj
  5. Andre Silva kiralık olarak Sevilla'da
  6. AK Parti'den sert Kılıçdaroğlu..
  7. Fenerbahçe'den Benfica'ya gözdağı: 2-1
  8. Şırnak'ta 2 askeri şehit eden terörist..
  9. Başkan Erdoğan: Ula ne ediyisun,..
  10. Eren Bülbül'ün adı tribüne verildi
  11. İtalyan bakandan Türk Lirası..
  12. Suudi Arabistan hilali gördü, Kurban..
  13. Cezayir'den dikkat çeken Filistin..
  14. Başkan Erdoğan'dan şampiyon millilere..
  15. "Başkan Erdoğan 72 düvele karşı..
  16. Çin'den ABD'ye soğuk duş!
  17. Hainler ses verdi: Aynı gemide değiliz
  18. Emniyet Genel Müdürlüğü 2 bin 500..
  19. Trump'a çok sert uyarı: İncirlik'teki..
  20. Türk çelik şirketlerinden Trump'a..
Trump'tan yeni paylaşım: Anlaşma sağlayamazsak...
Trump'tan yeni paylaşım: Anlaşma sağlayamazsak...
İran'dan flaş çağrı: Türkiye, Azerbaycan ve İran...
İran'dan flaş çağrı: Türkiye, Azerbaycan ve İran...
Barış Yarkadaş Mustafa Kemal’in sözlerini hiçe saydı! CHP’lilerden büyük tepki
Barış Yarkadaş Mustafa Kemal’in sözlerini hiçe saydı! CHP’lilerden büyük tepki
Perinçek'ten 'dolar' teklifi: Yastık altındaki parayla çözemezsiniz
Perinçek'ten 'dolar' teklifi: Yastık altındaki parayla çözemezsiniz
ABD'ye resti çekti: Bu saygısızlık sona ermezse...
ABD'ye resti çekti: Bu saygısızlık sona ermezse...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
ABD'den yeni 'Türkiye' açıklaması: Tarih verdiler
ABD'den yeni 'Türkiye' açıklaması: Tarih verdiler
Muhafazakarlar eşekleri neden sever?
Muhafazakarlar eşekleri neden sever?